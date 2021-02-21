Реке Дон в Волгоградской области вновь предрекли маловодье





Обеспокоенность в связи с ситуацией на Цимлянском водохранилище выразили в Росводресурсах. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральное агентство, в ведомстве состоялось совещание с МЧС России по вопросам готовности к весеннему половодью, где обсудили этот вопрос. Несмотря на то, что в целом на территории России складывается спокойная гидрологическая и водохозяйственная обстановка, состояние дел на Цимлянском водохранилище тревожит.

В частности, на данном объекте сохраняются маловодные условия в бассейне реки Дон. По данным метеорологов, февральский приток ожидается близким к норме. Но риски низкого наполнения водохранилища в период половодья с последующим сокращением объема судоходных попусков из Цимлянского водохранилища и ограничением забора воды в Донской магистральный канал сохраняются, подчеркнули участники совещания.

Напомним, маловодье на Дону в Волгоградской области фиксируется уже не первый год. Жители с тревогой замечают катастрофическое обмеление некогда великой и могучей реки, появление песчаных кос, которые в некоторых местах практически разрезают водный объект. В связи с этим экологи предупреждают о негативных последствиях для окружающей среды из-за недостаточной наполняемости Дона.

Напомним, в июле прошлого года на межрегиональной конференции в Волгодонске губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров предложил принять комплексную государственную программу по восстановлению и сохранению рек Донского бассейна и Цимлянского водохранилища. В начале осени главы парламентов Ростовской и Волгоградской областей подписали совместное обращение к заксобраниям еще 15 регионов для совместной разработки мероприятий по экологической реабилитации водных объектов, которые питают донской бассейн. Предполагается, что этот проект может получить финансирование в рамках нацпроекта "Экология", который продлили до 2030 года.

Справка. Цимлянское водохранилище лежит в Ростовской и Волгоградской областях, на реке Дон. Площадь рукотворного водоема - 2700 кв. км, глубина достигает – 8,8 метров. В составе Донского бассейна находятся более половины земельных угодий Волгоградской области, там проживает порядка 800 тысяч жителей. В данных районах собирается до 30% валового сбора зерна в регионе.



