Реке Дон в Волгоградской области вновь предрекли маловодье

Экология 21.02.2021 16:21
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21.02.2021 16:21
Обеспокоенность в связи с ситуацией на Цимлянском водохранилище выразили в Росводресурсах. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральное агентство, в ведомстве состоялось совещание с МЧС России по вопросам готовности к весеннему половодью, где обсудили этот вопрос. Несмотря на то, что в целом на территории России складывается спокойная гидрологическая и водохозяйственная обстановка, состояние дел на Цимлянском водохранилище тревожит.
В частности, на данном объекте сохраняются маловодные условия в бассейне реки Дон. По данным метеорологов, февральский приток ожидается близким к норме. Но риски низкого наполнения водохранилища в период половодья с последующим сокращением объема судоходных попусков из Цимлянского водохранилища и ограничением забора воды в Донской магистральный канал сохраняются, подчеркнули участники совещания.
Напомним, маловодье на Дону в Волгоградской области фиксируется уже не первый год. Жители с тревогой замечают катастрофическое обмеление некогда великой и могучей реки, появление песчаных кос, которые в некоторых местах практически разрезают водный объект. В связи с этим экологи предупреждают о негативных последствиях для окружающей среды из-за недостаточной наполняемости Дона.
Напомним, в июле прошлого года на межрегиональной конференции в Волгодонске губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров предложил принять комплексную государственную программу по восстановлению и сохранению рек Донского бассейна и Цимлянского водохранилища. В начале осени главы парламентов Ростовской и Волгоградской областей подписали совместное обращение к заксобраниям еще 15 регионов для совместной разработки мероприятий по экологической реабилитации водных объектов, которые питают донской бассейн. Предполагается, что этот проект может получить финансирование в рамках нацпроекта "Экология", который продлили до 2030 года.
Справка. Цимлянское водохранилище лежит в Ростовской и Волгоградской областях, на реке Дон. Площадь рукотворного водоема - 2700 кв. км, глубина достигает – 8,8 метров. В составе Донского бассейна находятся более половины земельных угодий Волгоградской области, там проживает порядка 800 тысяч жителей. В данных районах собирается до 30% валового сбора зерна в регионе.
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