Опять тройка: в СК разберутся в причинах побега из дома 11-летнего школьника под Волгоградом

Расследования 20.02.2021 13:42
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20.02.2021 13:42
СК выяснит причины побега из дома в Волжском 11-летнего школьника, которого через несколько часов после заявления в полицию нашли живым и здоровым. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, по факту случившегося следователи территориального подразделения СКР проводят процессуальную проверку.
В настоящее время установлено, что подросток воспитывается бабушкой, которая оформила над ним опеку. 19 февраля после уроков в школе он отправился гулять со своими друзьями. Вечером бабушка мальчика, обеспокоенная его отсутствием, забила тревогу и обратилась в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении внука. Учитывая, что ранее из дома школьник не уходил, семья, в которой он воспитывался, характеризуется положительно и в поле зрения органов системы профилактики никогда не попадала, незамедлительно были организованы масштабные поисковые мероприятия.
По данным регионального главка МВД, примерно в 23-00 школьник был обнаружен сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних в доме у подруги через три микрорайона от места его проживания. По словам мальчика, он не вернулся после школы домой из-за полученных троек.
Следователи в рамках процессуальной проверки намерены тщательно проверить условия проживания и воспитания ребенка. Также им предстоит установить причины, по которым школьник не вернулся домой после занятий и не предупредил своего опекуна о том, что отправился в гости.
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