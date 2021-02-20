Расследования

Опять тройка: в СК разберутся в причинах побега из дома 11-летнего школьника под Волгоградом

Расследования 20.02.2021 13:42
0
20.02.2021 13:42


СК выяснит причины побега из дома в Волжском 11-летнего школьника, которого через несколько часов после заявления в полицию нашли живым и здоровым. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, по факту случившегося следователи территориального подразделения СКР проводят процессуальную проверку.
В настоящее время установлено, что подросток воспитывается бабушкой, которая оформила над ним опеку. 19 февраля после уроков в школе он отправился гулять со своими друзьями. Вечером бабушка мальчика, обеспокоенная его отсутствием, забила тревогу и обратилась в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении внука. Учитывая, что ранее из дома школьник не уходил, семья, в которой он воспитывался, характеризуется положительно и в поле зрения органов системы профилактики никогда не попадала, незамедлительно были организованы масштабные поисковые мероприятия. 
По данным регионального главка МВД, примерно в 23-00 школьник был обнаружен сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних в доме у подруги через три микрорайона от места его проживания. По словам мальчика, он не вернулся после школы домой из-за полученных троек.
Следователи в рамках процессуальной проверки намерены тщательно проверить условия проживания и воспитания ребенка. Также им предстоит установить причины, по которым школьник не вернулся домой после занятий и не предупредил своего опекуна о том, что отправился в гости. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Уютный ЖК в Кировском районе от ГК "Волгострой"

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

АО «ВТЗ» требуется контролер лома и отходов металла.Тел.: 89270606332
Расследования
20.02.2021 17:53
Расследования 20.02.2021 17:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.02.2021 14:07
Расследования 20.02.2021 14:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.02.2021 11:23
Расследования 20.02.2021 11:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.02.2021 17:01
Расследования 19.02.2021 17:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.02.2021 15:57
Расследования 19.02.2021 15:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.02.2021 11:58
Расследования 19.02.2021 11:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.02.2021 10:16
Расследования 19.02.2021 10:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.02.2021 09:48
Расследования 19.02.2021 09:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.02.2021 17:11
Расследования 18.02.2021 17:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.02.2021 14:03
Расследования 18.02.2021 14:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.02.2021 18:01
Расследования 17.02.2021 18:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.02.2021 17:52
Расследования 16.02.2021 17:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.02.2021 12:31
Расследования 16.02.2021 12:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.02.2021 13:03
Расследования 15.02.2021 13:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.02.2021 12:43
Расследования 15.02.2021 12:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:53
Сила и мощь: военные Волгоградской области показали мастер-классСмотреть фотографииCмотреть видео
17:53
В комитет строительства Волгоградской области по «детскому» вопросу пришли силовикиСмотреть фотографии
17:40
Нового начальника управления капстроя Волгоградской области нашли «среди своих»Смотреть фотографии
16:41
В Волгоградской области назвали район с самыми "молодыми" мужчинамиСмотреть фотографии
16:02
Народный дозор-2020: голосуем за отважных жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:25
Синоптики обещают снег и дождь в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:53
Волгоградский губернатор взялся за оружие (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:53
"Влетел в столб": в Волгограде кондуктор пострадала в ДТП с автобусом и троллейбусомСмотреть фотографии
14:07
Под Волгоградом осуждены братья-блогеры за избиение мужчины после вопроса-провокацииСмотреть фотографии
14:02
ВТБ: Женщины копят чаще, а мужчины – большеСмотреть фотографии
13:48
В Волгоградском УФАС ответили на вбросы в "телеге"Смотреть фотографии
13:42
Опять тройка: в СК разберутся в причинах побега из дома 11-летнего школьника под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:36
Смертность от коронавируса в Волгоградской области остается высокойСмотреть фотографии
13:10
ТОП – 8 подарков, которые порадуют ваших любимыхСмотреть фотографии
12:53
В СберБанк Онлайн теперь можно оформить справку для налогового вычета по ИСЖСмотреть фотографии
12:38
Торжественно и по-военному: силовики и чиновники шлифуют боевое мастерство на волгоградском "Прудбое"Смотреть фотографии
12:15
"Моя старость изумительно интересна": знаменитая бабушка-поисковик из Сталинграда-Волгограда отмечает 80-летний юбилейСмотреть фотографии
11:47
Гид по подаркам: скидки на Samsung и Яндекс.Станция Мини в подарокСмотреть фотографии
11:41
В Волгограде заводик "прогнали" с захваченной землиСмотреть фотографии
11:23
"Отстирывал кровь": волгоградца осудили за убийство подростка на улицеСмотреть фотографии
11:03
Уголовное дело волгоградской экс-судьи Добрыниной передали из Краснодара в АстраханьСмотреть фотографии
10:06
Встреча на встречке: две женщины пострадали из-за водителя-лихача в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:14
В Волжском 75-летнюю женщину увезли в больницу из сгоревшего домаСмотреть фотографии
09:10
Магазин «Хищник» приглашает волгоградцев за подаркамиСмотреть фотографии
08:12
Волгоградское МУП продает ненужную базуСмотреть фотографии
20:33
В Волгограде замерзающим пациентам «красной зоны» выдали обогревательСмотреть фотографии
19:42
В Волгограде 41-летний мужчина с вирусным заболеванием скончался от ковидаСмотреть фотографии
17:27
Олег Савченко: Важно уделять особое внимание созданию комфортных условий для детейСмотреть фотографии
17:01
Главный пристав Волгоградской области размечтался о домашнем арестеСмотреть фотографии
16:56
В Волгограде на оживленном перекрестке авария: двое пострадавших и пробка (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 