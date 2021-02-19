Экономика

Сбер признан «Банком года — 2020»

Экономика 19.02.2021 10:08 Новости компаний
0
19.02.2021 10:08 Новости компаний


Сбер победил в главной номинации премии «Банк года» портала Banki.ru, которая вручается уже в 14-й раз.
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, жюри премии отметило трансформацию Сбербанка в Сбер, выпуск на рынок высокотехнологичных продуктов и улучшение качества клиентского обслуживания.
"Для нас большая честь завоевать главный приз одной из самых «народных» банковских премий страны, причём по итогам столь непростого года. 2020 год для Сбера стал важнейшей вехой и вместил в себя огромное количество событий. Во время пандемии мы запустили технологические сервисы и инициативы в поддержку наших клиентов, а в сентябре представили миру новый Сбер — экосистему для решения любых жизненных задач человека. По итогам года Сбер вошёл в тройку сильнейших брендов мира по версии Brand Finance и вернул себе титул самого сильного банковского бренда планеты. Но главным для нашей организации всегда было и будет доверие клиентов, которые видят в нас надёжного помощника, c которым можно добиваться поставленных целей", - отметил Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка.
Напомним, «Банк года» © — ежегодная профессиональная премия, учреждённая порталом Banki.ru в 2007 году. Цели премии: определить лучшие организации финансового рынка России по итогам календарного года, предоставить клиентам достоверную и непредвзятую информацию для выбора надёжного партнёра среди компаний, а бизнесу — ориентиры для дальнейшего развития.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Уютный ЖК в Кировском районе от ГК "Волгострой"

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

АО «ВТЗ» требуется контролер лома и отходов металла.Тел.: 89270606332
Экономика
19.02.2021 11:44
Экономика 19.02.2021 11:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.02.2021 09:13
Экономика 19.02.2021 09:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.02.2021 08:13
Экономика 19.02.2021 08:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.02.2021 16:55
Экономика 18.02.2021 16:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.02.2021 14:48
Экономика 18.02.2021 14:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.02.2021 13:55
Экономика 18.02.2021 13:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.02.2021 12:16
Экономика 18.02.2021 12:16
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.02.2021 10:05
Экономика 18.02.2021 10:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.02.2021 08:03
Экономика 18.02.2021 08:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.02.2021 16:40
Экономика 17.02.2021 16:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.02.2021 16:01
Экономика 17.02.2021 16:01
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.02.2021 15:06
Экономика 17.02.2021 15:06
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.02.2021 11:59
Экономика 17.02.2021 11:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.02.2021 11:11
Экономика 17.02.2021 11:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.02.2021 20:20
Экономика 16.02.2021 20:20
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

15:06
Билайн в Волгоградской области инвестировал в развитие сети 1 млрд рублейСмотреть фотографии
14:52
Депутаты Волгоградской облдумы согласились расстаться с помощниками-родственникамиСмотреть фотографии
14:50
Один человек пострадал в ДТП с двумя грузовиками в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:10
Простыня вместо двери и жуткий холод: в Волгограде замерзают пациенты «красной зоны» (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:32
Молодежь Волгоградского алюминиевого завода оказала помощь постояльцам социальной гостиницыСмотреть фотографии
12:27
Международный 5G-роуминг от МегаФона достиг гигабайтных скоростейСмотреть фотографии
12:27
В Волжском жителей дома снова напугали взрывным устройством (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:17
В Волгограде концессионер проблемного ЦПКиО нашел нового директора в другом паркеСмотреть фотографии
11:58
Под Волгоградом странный посетитель банка натворил дел и скрылся (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:26
РТКОММ вывел на рынок «умные» тарифные опции для спутникового интернетаСмотреть фотографии
10:20
В Волгоградской области в лобовом ДТП погиб водитель из Ростова-на-Дону (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:16
В Волгоградской области супруг-тиран осужден за подталкивание жены к суицидуСмотреть фотографии
10:08
Сбер признан «Банком года — 2020»Смотреть фотографии
09:48
Главу поселения в Волгоградской области подозревают в гибели ребенка в фонтанеСмотреть фотографии
09:16
В Волгограде загорелась кухня из-за электрической плитыСмотреть фотографии
09:14
Электрический чайник стал причиной переполоха в федеральном учреждении в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:13
«Волгоградэнергосбыт» подтвердил статус гарантирующего поставщикаСмотреть фотографии
08:59
В Волгограде остановились скоростные трамваиСмотреть фотографии
08:21
Суд сурово наказал волгоградку за отсутствие маски в торговом центреСмотреть фотографии
08:13
Региональный оператор: сообщаете своевременно данные – получаете точный расчетСмотреть фотографии
21:18
В Волгоградской области назвали район с самой грязной питьевой водойСмотреть фотографии
19:56
В Волгоградской области еще двое молодых мужчин скончались от коронавирусаСмотреть фотографии
17:39
Жители частного сектора в Волгоградской области негодуют из-за мусорных заваловСмотреть фотографии
17:11
Обвиняемый в краже элитных авто в Волгограде экстрадирован из ЧехииСмотреть фотографии
16:51
Обнуление счетчиков и дикий перетоп: волгоградцев просят не кипятитьсяСмотреть фотографииCмотреть видео
15:33
После скандала чиновник «десантировался» с кресла замглавы района в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:28
Прокуратура усилит контроль за ликвидацией опасного наследия волгоградского «Химпрома»Смотреть фотографии
14:48
Онлайн-банкинг СберБизнес предложил клиентам возможность объединять несколько учётных записейСмотреть фотографии
14:18
На перекрестке в Волгограде поменяют схему проездаСмотреть фотографии
14:03
Бизнес-леди из Урюпинска Волгоградской области «зажала» зарплату сотрудникамСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 