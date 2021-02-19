Сбер признан «Банком года — 2020»

Экономика 19.02.2021 10:08 Новости компаний
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19.02.2021 10:08 Новости компаний
Сбер победил в главной номинации премии «Банк года» портала Banki.ru, которая вручается уже в 14-й раз.
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, жюри премии отметило трансформацию Сбербанка в Сбер, выпуск на рынок высокотехнологичных продуктов и улучшение качества клиентского обслуживания.
"Для нас большая честь завоевать главный приз одной из самых «народных» банковских премий страны, причём по итогам столь непростого года. 2020 год для Сбера стал важнейшей вехой и вместил в себя огромное количество событий. Во время пандемии мы запустили технологические сервисы и инициативы в поддержку наших клиентов, а в сентябре представили миру новый Сбер — экосистему для решения любых жизненных задач человека. По итогам года Сбер вошёл в тройку сильнейших брендов мира по версии Brand Finance и вернул себе титул самого сильного банковского бренда планеты. Но главным для нашей организации всегда было и будет доверие клиентов, которые видят в нас надёжного помощника, c которым можно добиваться поставленных целей", - отметил Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка.
Напомним, «Банк года» © — ежегодная профессиональная премия, учреждённая порталом Banki.ru в 2007 году. Цели премии: определить лучшие организации финансового рынка России по итогам календарного года, предоставить клиентам достоверную и непредвзятую информацию для выбора надёжного партнёра среди компаний, а бизнесу — ориентиры для дальнейшего развития.
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