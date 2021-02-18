Арбитражный суд Волгоградской области отказался банкротить фирму депутата





Арбитражный суд отказал налоговой инспекции в признании банкротом ООО «Волгоградский композитный завод». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, компания полностью погасила задолженность по обязательным платежам в сумме почти 700 тысяч рублей. На основании данного факта суд пришел к выводу об отсутствии у фирмы признаков несостоятельности.

«Волгоградский композитный завод» возглавляет депутат городской думы от партии «Единая Россия» Руслан Морозов. По его словам, к деятельности самого предприятия данное судебное разбирательство отношения не имеет. «Завод работает в обычном режиме - никаких проблем нет. Иск касается одного из двух ООО, имеющих одинаковое название. Речь идет о фирме, которая уже не функционирует», - пояснил предприниматель.



