Арбитражный суд Волгоградской области отказался банкротить фирму депутата

Экономика 18.02.2021 12:16
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18.02.2021 12:16
Арбитражный суд отказал налоговой инспекции в признании банкротом ООО «Волгоградский композитный завод». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, компания полностью погасила задолженность по обязательным платежам в сумме почти 700 тысяч рублей. На основании данного факта суд пришел к выводу об отсутствии у фирмы признаков несостоятельности.
«Волгоградский композитный завод» возглавляет депутат городской думы от партии «Единая Россия» Руслан Морозов. По его словам, к деятельности самого предприятия данное судебное разбирательство отношения не имеет. «Завод работает в обычном режиме - никаких проблем нет. Иск касается одного из двух ООО, имеющих одинаковое название. Речь идет о фирме, которая уже не функционирует», - пояснил предприниматель.
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