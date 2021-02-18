Происшествия 18.02.2021 10:05
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18.02.2021 10:05
47-летний водитель «Шевроле Нива» погиб накануне, переправившись через Дон по сковавшему реку льду. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла на расстоянии почти двух километров от поселка Донской Калачевского района. Когда машина уже выехала со льда, на песчаной отмели водитель не справился с управлением, в результате машина перевернулась. Мужчина погиб на месте.
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