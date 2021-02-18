Жилой квартал «Волго-Дон» вдохнет новую жизнь в район Тулака





Группа компаний «Волгострой» представляет свой новый проект – жилой квартал «Волго-Дон», который строится в микрорайоне Тулака (Советский район Волгограда). Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, продажи квартир уже открыты.

«Волго-Дон» – это авторский архитектурный проект: два 20-этажных дома комфорт-класса с подземным паркингом и территорией, благоустроенной по концепции «двор без машин. Жилой квартал– это авторский архитектурный проект:

При строительстве будут использованы только высококлассные материалы.

В домах предусмотрены 1-, 2- и 3-комнатные квартиры с застекленными лоджиями. В квартирах с 14 по 16 этажи – увеличенные окна, а на последних четырех этажах – панорамные. На 19 и 20 этажах расположатся двухуровневые квартиры, владельцы которых смогут пользоваться частными террасами на крыше.

Территория комплекса будет закрытой, с круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Двор комплекса оборудован для отдыха жителей, для игр с детьми и занятий спортом.

Наземные парковочные места расположатся за домами, без заезда во двор. Кроме того, оставлять свой автотранспорт можно будет в подземном паркинге.

Сейчас квартиры продаются только в первом доме, который расположен ближе к улице Туркменской.

Подробности по телефону (8442) 60-11-44.

Отдел продаж: ул. Туркменская, 12, офис банка ВТБ (ПАО).





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