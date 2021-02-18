Жилой квартал «Волго-Дон» вдохнет новую жизнь в район Тулака

Экономика 18.02.2021 08:03 Реклама
0
18.02.2021 08:03 Реклама
Группа компаний «Волгострой» представляет свой новый проект – жилой квартал «Волго-Дон», который строится в микрорайоне Тулака (Советский район Волгограда). Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, продажи квартир уже открыты.
Жилой квартал «Волго-Дон» – это авторский архитектурный проект: два 20-этажных дома комфорт-класса с подземным паркингом и территорией, благоустроенной по концепции «двор без машин.
При строительстве будут использованы только высококлассные материалы.
В домах предусмотрены 1-, 2- и 3-комнатные квартиры с застекленными лоджиями. В квартирах с 14 по 16 этажи – увеличенные окна, а на последних четырех этажах – панорамные. На 19 и 20 этажах расположатся двухуровневые квартиры, владельцы которых смогут пользоваться частными террасами на крыше.
Территория комплекса будет закрытой, с круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Двор комплекса оборудован для отдыха жителей, для игр с детьми и занятий спортом.
Наземные парковочные места расположатся за домами, без заезда во двор. Кроме того, оставлять свой автотранспорт можно будет в подземном паркинге.
Сейчас квартиры продаются только в первом доме, который расположен ближе к улице Туркменской.
Подробности по телефону (8442) 60-11-44.
Отдел продаж: ул. Туркменская, 12, офис банка ВТБ (ПАО).
Застройщик ООО «Гелион» (ГК «Волгострой»). Проектная декларация на сайте НАШ.ДОМ.РФ
Реклама
ВТБ Лизинг передал клиентам более 3 тысяч премиальных автомобилей18.02.2021 10:05
Экономика 18.02.2021 10:05
Сбербанк поделился со студентами Поволжских вузов основами инвестирования17.02.2021 16:40
Экономика 17.02.2021 16:40
В Волгоградской области морковь сравнялась в цене с картофелем17.02.2021 16:01
Экономика 17.02.2021 16:01
Инвестиционная политика в Волгоградской области: оценка ситуации и перспективы развития региона17.02.2021 15:06
Экономика 17.02.2021 15:06
СберБанк Онлайн победил в конкурсе «Золотое приложение»17.02.2021 11:59
Экономика 17.02.2021 11:59
ВТБ выдал более 70 тысяч кредитов по ипотеке с господдержкой17.02.2021 11:11
Экономика 17.02.2021 11:11
Банк «Открытие», Mastercard и ФК «Спартак-Москва» предложили новую карту для футбольных болельщиков16.02.2021 20:20
Экономика 16.02.2021 20:20
Банк «Открытие»: жители Юга России рассчитывают на восстановление личных доходов к концу 2021 года16.02.2021 17:38
Экономика 16.02.2021 17:38
Прибыль ГК ВТБ Лизинг выросла на 4% в 2020 году16.02.2021 15:06
Экономика 16.02.2021 15:06
Группа «Открытие»: автопром и электроника стали лидерами по оборотам таможенных платежей в IV квартале 2020 года16.02.2021 12:32
Экономика 16.02.2021 12:32
СберБанк Онлайн отметил 10-летие16.02.2021 11:00
Экономика 16.02.2021 11:00
Лед тронулся: Росстат заметил тенденцию зарплатных долгов в Волгоградской области15.02.2021 20:27
Экономика 15.02.2021 20:27
Банк «Открытие» вошел в ТОП-5 банков по размеру портфеля кредитов ИП15.02.2021 16:49
Экономика 15.02.2021 16:49
«ПАО «Волгоградэнергосбыт»: как оплатить электроэнергию без комиссии15.02.2021 16:03
Экономика 15.02.2021 16:03
Банк «Открытие» и Фонд Хабенского провели совместный благотворительный вечер15.02.2021 11:43
Экономика 15.02.2021 11:43
Реклама