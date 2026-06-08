



Во многих регионах России в ближайшее время банк ВТБ и девелоперская копания «ГУТА-ДЕВЕЛОПМЕНТ» осуществят совместный запуск ипотечных продуктов. О соответствующем стратегическом партнерстве стороны договорились на ПМЭФ-2026. Как сообщает ИА «Высота 102», соглашение подписали заместитель президента-председателя правления ВТБ Виталий Сергейчук и заместитель генерального директора АО «ГУТА-ДЕВЕЛОПМЕНТ» Алексей Петров в рамках ПМЭФ-2026.

Стороны планируют сообща финансировать и строить жилую и коммерческую недвижимость. Банк берет на себя проектное финансирование и инвестиционно-банковское сопровождение строек, а застройщик отвечает за качество и своевременную сдачу объектов. Для обычных покупателей ключевое последствие – появление специальных ипотечных продуктов, разработанных банком и девелопером под конкретные новые жилые комплексы.

Виталий Сергейчук отметил, что современные проекты требуют не просто финансирования, а создания новой городской среды и точек роста для регионов. По его словам, накопленный банком опыт позволит поддерживать инициативы, меняющие облик городов по всей стране.

Алексей Петров подчеркнул, что синергия с финансовыми возможностями ВТБ позволит уже в ближайшие три года вывести на рынок качественные объекты в Москве и регионах России.

Прямое сотрудничество финансирующей организации и застройщика также обычно упрощает бюрократические процедуры при оформлении сделки, делая покупку жилья более быстрой и прозрачной для заемщика.

Фото: сгенерировано ИИ