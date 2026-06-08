



На ПМЭФ-2026 РусГидро и ВТБ подписали меморандум о намерении заключить синдицированный кредит на сумму до 260,5 млрд рублей сроком на 12 лет. Деньги планируется направить на финансирование инвестиционной программы энергохолдинга в Дальневосточном федеральном округе.

Программа включает шесть приоритетных проектов: строительство пяти новых электростанций и комплексную модернизацию Владивостокской ТЭЦ-2. На последней два модернизированных блока уже введены в эксплуатацию. Общая мощность новых и обновленных объектов составит 2,1 ГВт электрической и 2,7 тыс. Гкал/ч тепловой энергии.

Потребность в новых мощностях связана с растущим энергодефицитом в Объединенной энергосистеме Востока. Нехватка генерации, по оценкам экспертов и представителей власти, сегодня является одним из главных сдерживающих факторов для развития промышленности и логистики в макрорегионе. Новые объекты должны заместить выбывающие мощности и покрыть растущий спрос со стороны бизнеса.

Глава ВТБ Андрей Костин отметил, что развитие Дальнего Востока невозможно без опережающего создания современной энергетической инфраструктуры:

– Проекты РусГидро имеют системное значение для экономики макрорегиона, поскольку обеспечивают энергетическую основу для реализации инвестиционных инициатив в промышленности, логистике и социальной сфере. Расширение нашего взаимодействия отражает общий подход к развитию региона: объединение ресурсов крупнейших финансовых и инфраструктурных институтов позволяет создавать условия для устойчивого экономического роста и повышения инвестиционной привлекательности Дальнего Востока.