



Банк ВТБ и Группа ГМС договорились о расширении сотрудничества на ПМЭФ-2026. Документ предусматривает финансирование проектов и инвестиционной программы Группы ГМС, комплексные консультации в банковской сфере и совместную разработку современных решений для управления финансовыми потоками.

– Деятельность Группы ГМС имеет стратегическое значение для ключевых отраслей российской экономики – от энергетики и нефтегазового комплекса до инфраструктуры и ЖКХ. Наша совместная работа откроет новые возможности для реализации значимых для технологического и промышленного развития страны проектов, – сообщил руководитель департамента по работе с клиентом рыночных отраслей, старший вице-президент ВТБ Дмитрий Средин.

Артем Молчанов, генеральный директор Группы ГМС, подчеркнул, что соглашение объединит производственные возможности компании и финансовые компетенции банка и будет служить укреплению технологического суверенитета страны.