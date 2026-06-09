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Экономика

ВТБ профинансирует поставку оборудования для «Ростелекома»

Экономика 09.06.2026 09:30
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09.06.2026 09:30


Сделку в рамках ПМЭФ-2026 подписали заместитель президента-председателя правления банка ВТБ, председатель совета директоров ВТБ Лизинг Виталий Сергейчук и старший вице-президент – финансовый директор ПАО «Ростелеком» Анна Трегубенкова.

ВТБ Лизинг и «Ростелеком» заключили договор лизинга на поставку специализированных аппаратных комплексов. Общая стоимость контракта – более 7 млрд рублей. Предоставляемое оборудование относится к классу систем хранения и глубокого анализа трафика. Сделка позволит оператору обеспечить соответствие инфраструктуры требованиям законодательства в сегменте связи. Срок лизинга – 60 месяцев, оборудование будет поставлено до декабря 2026 года.

– Сделка с ПАО «Ростелеком» – пример, как лизинг может решать стратегические задачи развития телекоммуникационной отрасли. Для российских операторов связи соблюдение регуляторных норм в части хранения абонентского трафика и данных соединений требует масштабного обновления и наращивания ёмкости сетевой инфраструктуры. Благодаря лизингу «Ростелеком» получит необходимые мощности без единовременного отвлечения средств из бюджета капитальных затрат, – заявил Виталий Сергейчук.

– Подписание соглашения — важный этап в развитии нашего сотрудничества с Группой ВТБ. Для реализации проектов «Ростелекома» такого масштаба, учитывая специфику телекоммуникационного оборудования, необходим сильный финансовый партнер с глубокой экспертизой отрасли. ВТБ Лизинг полностью соответствует этим требованиям, на протяжении многих лет демонстрирующий исключительный профессионализм и надежность, – сказала Анна Трегубенкова.

Фото: сгенерировано ИИ

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