



В Волгоградской области муниципальные власти получат новые полномочия по контролю бизнеса. В региональный КоАП будут внесены изменения, наделяющие чиновников правом штрафовать коммерсантов за нарушения условий использования средств по госконтрактам. Власти смогут выписывать штрафы до 500 тыс. рублей. Соответствующие поправки вносит законопроект, находящийся на рассмотрении в областной думе.

Наказание грозит предпринимателям, которые пытаются спрятать расходы по выполнению госконтрактов от казначейства. С 1 января 2026 года в КоАП РФ введены статьи 15.37.1 и 15.49. Первая предусматривает наказание за смешивание бюджетных средств, полученных на условиях казначейского сопровождения, с другими доходами и расходами, затрудняя экспертам анализ операций. Соответствующее нарушение грозит для юридических лиц штрафом 5–10% от цены контракта, но не более 500 тыс. рублей.

Ещё одна статья вводит штраф 1–5% от цены контракта, но не более 200 тыс. рублей, за непредставление в назначенный срок отчётов по выделенным в рамках казначейского сопровождения средствам.

Отметим, корректировки должны повысить прозрачность трат коммерсантами бюджетных средств на реализацию госконтрактов, а также повысить эффективность казначейского контроля.

Фото из архива ИА «Высота 102»