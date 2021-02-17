На волгоградском «КАУСТИКе» обсудили вопросы защиты экологических прав граждан





Защите экологических прав граждан была посвящена встреча депутатов Думы Светлоярского городского поселения и представителей волгоградского «КАУСТИКа».

Сотрудники предприятия познакомили народных избранников с основами государственного регулирования вопросов экологии в России и рассказали о природоохранной деятельности АО «КАУСТИК» - основного предприятия группы компаний «НИКОХИМ».

Как сообщили ИА «Высота 102» на предприятии, поводом для нынешней встречи с депутатами представительного органа власти Светлого Яра стали периодические обращения местных жителей в различные инстанции с просьбами определить и устранить источники неблагоприятных запахов, которые вызывают у них обоснованную тревогу, особенно в периоды неблагоприятных метеорологических условий.

«Недостаток достоверной публичной информации о деятельности многочисленных, особенно мелких предприятий южного промышленного узла Волгограда порождает неправдоподобные домыслы и слухи, - обратился к депутатам заместитель руководителя правового департамента ООО «НИКОХИМ» Александр Пятов. – Мы намерены помочь светлоярцам, среди которых и сотрудники предприятий нашей промплощадки, разобраться с тем, как наше государство регулирует и контролирует вопросы экологии в России в целом, а также подробнее познакомить с природоохранными программами «КАУСТИКа», ответить на вопросы светлоярцев. Это наша первая встреча с жителями Светлого Яра, мы готовы прийти на предприятия, в социальные учреждения и школы».

Как государство контролирует и стимулирует соблюдение экологических требований при создании новых производств? Как в России устроена система нормирования воздействия промышленных предприятий на окружающую среду? Что конкретно делают предприятия и контролирующие ведомства в периоды неблагоприятных метеоусловий? Кто и как осуществляет экологический контроль? Какие новые экологически безопасные технологии применяются на «КАУСТИКе»? Это только часть вопросов, на которые химики ответили подробно, на конкретных примерах.

Большинство вопросов касалось ситуаций, при возникновении которых зачастую бывает сложно определить источники неблагоприятных запахов в атмосферном воздухе. Для каждого предприятия, расположенного на южной окраине Волгограда и в окрестностях Светлого Яра, установлен свой перечень маркерных веществ, которые в результате хозяйственной деятельности попадают в окружающую среду.

Установить источники неприятных запахов может только достоверный контроль специальных лабораторий, учитывающий скорость и направление ветра, а также другие факторы. Представители «КАУСТИКа» подтвердили, что в случае необходимости готовы направлять на территорию поселения специалистов лабораторий собственного аккредитованного государством Экологического центра аналитического контроля (ЭЦАК). Добавим, что только в прошлом году сотрудники лабораторий ЭЦАК выполнили более 257 тысяч измерений (анализов) на объектах контроля в пределах производственных площадок и санитарно-защитной зоны предприятия и на объектах окружающей среды.