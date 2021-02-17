Борьба с коррупцией

Не взяточник, а мошенник: бывшему замглавы Жирновска не удалось убедить суд в Волгограде

Борьба с коррупцией 17.02.2021 10:20
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17.02.2021 10:20


Апелляционная инстанция Волгоградского областного суда оставила без изменения приговор бывшему заместителю главы Жирновска Михаилу Рябову, осужденному за получение взятки. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, областной суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, не нашел оснований для изменения или отмены судебного акта. Приговор вступил в законную силу.
Михаил Рябов был приговорен Жирновским районным судом к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима по п. "в" ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в крупном размере). Ему также запрещено занимать должности, связанные с осуществлением административно-хозяйственных, организационно-распорядительных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях сроком на 7 лет.  
Сторона защиты обжаловали приговор, просила переквалифицировать действия Рябова на мошенничество по ч.3 ст.159 УК РФ. Сам Рябов в судебном заседании также не согласился с квалификацией его деяния, полагая, что им были совершены мошеннические действия.
Судом установлено, что Михаил Рябов, являясь заместителем главы администрации Жирновского городского поселения Волгоградской области, в период времени с ноября 2018 года по октябрь 2019 года, получил лично от главы крестьянско-фермерского хозяйства и через посредника взятку в размере 250 200 рублей за непринятие мер по пресечению самовольного и нецелевого использования земельного участка, площадью 2 500 000 кв.м., расположенного в территориальной зоне "Зона развития жилой застройки". При этом Рябов знал об отсутствии  какого-либо договора между КФХ и администрацией поселения на использование земельного участка. Незаконно полученными денежными средствами подсудимый распорядился по собственному усмотрению.

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