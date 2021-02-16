В центре Волгограда ночью расстреляли иномарку





Сегодня ночью во дворе дома №2 по улице 10-ой Дивизии НКВД в центре Волгограда расстреляли автомобиль. Об этом ИА «Высота 102» сообщил местный житель, который около полуночи услышал стрельбу. Неизвестные изрешетили припаркованный возле подъезда «Chevrolet Lanos».





«Я вышел на балкон и услышал, как разговаривают какие-то мужчины. Я оделся, вышел на улицу увидел машину с пулевыми отверстиями и разбитыми стеклами. В салоне было пуст, людей вокруг тоже уже не оказалось. Я вызвал полицию», - рассказывает мужчина.

Собственник иномарки очевидцу неизвестен.





В 02.30 житель дома, которому происшествие напрочь испортило сон, вновь услышал голоса людей во дворе. В окно мужчина увидел, как группа мужчин села в обстрелянный автомобиль, который тронулся с места и уехал.

По предварительным данным, легковушка может принадлежать арендатору одного из офисов, расположенных в подвале четырехэтажной сталинки.



