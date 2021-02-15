В Волгограде задержали дуэт угонщиков-романтиков

Расследования 15.02.2021 12:08
0
15.02.2021 12:08
Полицейские задержали двоих подозреваемых в серии угонов автомобилей "ВАЗ" в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, на прошлой неделе сразу пять автовладельцев из Красноармейского района заявили об угоне авто. Все потерпевшие рассказали, что припарковали своих "ласточек" возле дома, а их угнали.
Оперативники установили и задержали подозреваемых. Ими оказались двое жителей Советского района 16 и 18 лет, младший из которых ранее судим за кражу и состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Оба подозреваемых сознались в содеянном, пояснив, что по ночам вскрывали чужие автомашины и путем соединения проводов заводили, после чего катались по району пока не заканчивался бензин. Все машины были найдены и возвращены владельцам. Собранные полицейскими материалы в отношении подозреваемых направлены в следственные органы.
Реклама
Волгоградцу за «пьяное» ДТП с гибелью ребенка грозит 12 лет колонии15.02.2021 13:03
Расследования 15.02.2021 13:03
Мэра Михайловки Волгоградской области осудили условно и лишили должности15.02.2021 12:43
Расследования 15.02.2021 12:43
Ударивший полицейского металлическим прутом водитель «BMW» готовится к суду в Волгограде15.02.2021 12:24
Расследования 15.02.2021 12:24
«Хотел, как лучше?»: в Волгоградской области главу поселения оштрафовали за служебный подлог13.02.2021 16:54
Расследования 13.02.2021 16:54
Инвалиду за кражу двух котлет и хурмы присудили в Волгоградской области обязательные работы13.02.2021 12:22
Расследования 13.02.2021 12:22
Строители Дворца подвели власти Волгоградской области12.02.2021 12:01
Расследования 12.02.2021 12:01
В Волгограде подрядчик "срубил копеечку" на ремонте школы-интерната для инвалидов11.02.2021 17:01
Расследования 11.02.2021 17:01
В суде Волгоградской области прокурор озвучил наказание для мэра Михайловки11.02.2021 15:32
Расследования 11.02.2021 15:32
Пробы воды из покрасневшей реки в Волгоградской области шокировали11.02.2021 13:53
Расследования 11.02.2021 13:53
Жителю Волгоградской области вынесли приговор за призыв к геноциду евреев11.02.2021 12:52
Расследования 11.02.2021 12:52
Силовики пресекли в Волгограде хитроумный план заработка на дорогом авто из Москвы (ВИДЕО)11.02.2021 10:41
Расследования 11.02.2021 10:41
Александр Бастрыкин назначил служебную проверку в СУ СК по Волгоградской области10.02.2021 21:17
Расследования 10.02.2021 21:17
"ГиКнулись, что ли?": жители дома в Волгограде дошли до президента из-за счетов за отопление10.02.2021 20:29
Расследования 10.02.2021 20:29
Трое из 20 обвиняемых в хищениях с нефтезавода в Волгограде идут под суд10.02.2021 17:32
Расследования 10.02.2021 17:32
В Волгограде убивший отца школьницы Мелконян не вышел из СИЗО10.02.2021 17:21
Расследования 10.02.2021 17:21
Реклама