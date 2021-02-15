В Волгограде задержали дуэт угонщиков-романтиков





Полицейские задержали двоих подозреваемых в серии угонов автомобилей "ВАЗ" в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, на прошлой неделе сразу пять автовладельцев из Красноармейского района заявили об угоне авто. Все потерпевшие рассказали, что припарковали своих "ласточек" возле дома, а их угнали.

Оперативники установили и задержали подозреваемых. Ими оказались двое жителей Советского района 16 и 18 лет, младший из которых ранее судим за кражу и состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Оба подозреваемых сознались в содеянном, пояснив, что по ночам вскрывали чужие автомашины и путем соединения проводов заводили, после чего катались по району пока не заканчивался бензин. Все машины были найдены и возвращены владельцам. Собранные полицейскими материалы в отношении подозреваемых направлены в следственные органы.



