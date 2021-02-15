



Шестеро пострадавших в сегодняшнем ДТП автобуса и маршрутки в Волгограде доставлены в больницу №25. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, среди травмированных есть подросток. Всем им оказана помощь. В настоящее время врачи продолжают обследование пациентов. Состояние пассажиров маршрутки и водителя микроавтобуса оценивается как легкой и средней тяжести, пояснили в облкомздраве.

Напомним, сегодня на проспекте Университетский в Советском районе Волгограда столкнулись маршрутка №70а и автобус №25. По предварительной версии, водитель маршрутки не выдержал безопасную дистанцию, в результате чего транспортное средство влетело в идущий впереди автобус. Травмы получили водитель маршрутки и пятеро пассажиров микроавтобуса.



