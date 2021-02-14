В Волгограде около многоэтажки нашли тело девушки

Происшествия 14.02.2021 20:22
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14.02.2021 20:22
В Советском районе Волгограда обнаружено тело девушки, лежащее около подъезда многоэтажки по ул. Ярославская, 6. Как сообщили ИА «Высота 102» горожане, труп нашли жильцы дома. На вид погибшей около 18-19 лет. В настоящее время на месте происшествия работают полицейские, они опрашивают жителей. Также сюда приехали кинологи с собаками, которые обследуют подъезд. Информация уточняется в правоохранительных органах.
Фото очевидцев.
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