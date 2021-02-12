Борьба с коррупцией 12.02.2021 14:19
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12.02.2021 14:19
Ряд должностных лиц учреждений УФСИН России по Волгоградской области уличили в предоставлении недостоверных сведений о своем имущественном положении и полученных доходах. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, нарушения выявлены по итогам проверки соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции.
Установлено, что в справках о доходах трех сотрудников ИК-9, ИК-19 и Камышинской воспитательной колонии отсутствовали сведения о принадлежащей им недвижимости, в том числе расположенной за пределами региона. 15 должностных лиц КП-3, ИК-5, ИК-9, ИК-19, ИК-24, ИК-25, ИК-26 и КП-27 не указали в своих справках сведения о полученных ими и их супругами доходах. Суммы укрытого дохода варьировались от 10 до 108 тысяч рублей. Установлен случай несообщения об учредительстве супругом должностного лица КП-3 коммерческой организации.
Нарушения требований законодательства о противодействии коррупции, связанные с достоверностью сообщаемых сведений, выявлены в 11 из 13 исправительных учреждениях региона. Неотраженный в указанных справках совокупный доход превысил 600 тысяч рублей.
В адрес начальника УФСИН России по Волгоградской области было внесено представление, по итогам рассмотрения которого 15 должностных лиц привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
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