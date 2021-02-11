



В Волгоградском реготделении «Единой России» идет подготовка к старту предварительного голосования. Ожидается, что прием заявок от желающих стать кандидатами в депутаты Госдумы от партии объявят уже в этом месяце. Окончательный список участников сформируют к апрелю, а сам праймериз по традиции пройдет в мае. В каком виде он состоится с учетом пандемии – только в онлайне или в смешанном формате – покажет время и коронавирус.

Региональные участники политического процесса, с которыми побеседовал корреспондент ИА «Высота 102», сходятся в одном: очертания предвыборного списка «ЕР» начнут вырисовываться именно по ходу формирования перечня кандидатов, заявившихся на праймериз.

«Авторы медийных вбросов, называющие фамилии вероятных выдвиженцев, по большей части выдают желаемое за действительное или ведут двойную игру. Я вас уверяю, что пасьянс еще не сложился. Еще многое может измениться», - заверяет источник, близкий к региональному отделению партии власти. Серьезное влияние на предвыборную конфигурацию окажет и то, в какую территориальную группу определит Волгоградскую область «Единая Россия». В нынешнем созыве ГД РФ, напомним, регион представляют восемь депутатов, из которых семеро единороссов и один коммунист.





Огласите весь список

Тем не менее, журналисты «Высоты 102» попросили своих собеседников оценить шансы часто упоминаемых в медиапространстве персон, некоторые из которых, действительно, имеют все шансы на выдвижение от «ЕР» и получение мандата. Среди них – депутат Волгоградской областной думы, промышленник Олег Савченко, вероятность избрания которого в Госдуму восьмого созыва и вправду велика. И это не секрет ни для кого. Обсуждения идут в части того, от какой территории Олег Владимирович будет избираться. И тут мнения наблюдателей расходятся. Одни полагают, что он пойдет по списку партии. «Его ресурсность логичнее направить на пользу списка партии, который он способен «вытянуть» на себе. Одномандатный округ – слишком легкая для него задача», - рассуждает один из высокопоставленных региональных политиков.





Другой источник, вхожий в близкий круг общения первых лиц реготделения «ЕР», заверяет, что Савченко станет одномандатником. «Список не предполагает персональной ответственности. Вячеслав Володин и в целом руководство партии больше ценят одномандатников. При этом всегда приветствуется, если по округу результаты голосования за партию оказываются выше, чем за самого кандидата. Это говорит о том, что он тянул и партию, и одержал победу в округе», - поясняет источник «Высоты 102». По всей видимости, именно такого результата может ожидать партия от данного кандидата.

Есть два варианта территорий, от которых может пойти на выборы Савченко. Вполне вероятно, что это будет Красноармейский округ №82, по нему региональный законодатель пытался баллотироваться в Госдуму в 2016-ом. Тогда мандат получила Татьяна Цыбизова. Сейчас ситуация совершенно иная – будет ли вообще участвовать Татьяна Игоревна в предстоящей кампании – большой вопрос. Савченко некоторые наблюдатели прочат и участие в избирательной кампании по Михайловскому округу №83, который пока занят Владимиром Плотниковым. Логика выбора локации проста – это поле Олег Владимирович уже «пропахал» в ходе избирательной кампании в облдуму 2019 года. Вместе с тем, на этот же округ при определенной политической комбинации может претендовать и сенатор Сергей Горняков.

По Волгоградскому округу №81 действующим депутатом российского парламента является Анна Кувычко. Шансы ее переизбрания, как, впрочем, и большинства остальных одномандатников, неоднозначные. «К ее работе ни в партии, ни в Госдуме вопросов нет. Однако на дальнейшие события могут повлиять целый комплекс факторов, в том числе - запрос федерального центра на ротацию кадров», - пояснил один из статусных единороссов Волгоградской области.





В новый созыв нижней палаты Федерального собрания, действительно, могут не попасть ни Цыбизова, ни Кувычко, ни Плотников. Последний надежды не теряет и еще поборется за место под солнцем в новом думском созыве. Чуть более прочными кажутся позиции депутата от Волжского округа №84 Ирины Гусевой, но и ее в следующий созыв автоматом записывать преждевременно. Что касается г осдумовцев Нины Черняевой и Александра Носова, то их к арьерные перспективы весьма и весьма туманны.

«Запросто может случиться так, что практически ни одного действующего депутата не окажется в предвыборном списке, и мы увидим совершенно новые имена, о которых местные «эксперты» даже не упоминали. У главной партии ведь есть такая красивая процедура – праймериз, имитирующая открытый демократичный выборный процесс. По его итогам, в зависимости от того, как изменится политическая погода, абсолютно любому кандидату могут сказать: «Извини, друг, но ты проиграл», - объясняет собеседник информагентства из числа первых лиц в регпарламенте.

Подвешенное состояние кандидатуры Анны Кувычко в разрезе предстоящей кампании может быть на руку единороссам Ирине Соловьевой и Алексею Волоцкову. За последнее время в местных телеграм-каналах не раз писали, что им прочат кандидатство по округу №81. Волоцкова и вовсе записывали в вероятные преемники Сергея Горнякова на посту главного единоросса Волгоградской области.





Однако источник «Высоты 102» в руководстве регионального политсовета партии власти советует делить такие слухи надвое. «Что касается должности секретаря реготделения, то это абсолютная «утка». Алексей известен своей кипучей энергией. К тому же он недавно победил в конкурсе «Лидеры России». Это плюс. Но ко всему прочему, партийный руководитель должен пользоваться доверием и уважением коллег, в том числе, из местных отделений. Такое доверие зарабатывается годами усердной работы», - поделился мнением старожила регионального политического блока. Сама постановка вопроса о смене «коня на переправе», то есть партийного лидера перед стартом кампании, выглядит абсурдно.





По Волжскому округу, который мертвой хваткой держит депутат Гусева, как вариант, рассматривалась кандидатура областного депутата Михаила Струка – руководителя фракции «ЕР» в облдуме. Нетоксичной фамилия Струка была ровно до его провального выступления на заседании Госдумы по вопросу о времени. Но совсем не обязательно, что альтернативным кандидатом должен стать системный и «понятный» местной элите человек, как тот же Струк. «Прогнозы давать преждевременно – здесь могут быть разные варианты», - интригует собеседник «Высоты 102».

ГОСТ для кандидатов

Что касается кадровых требований к соискателям вакансий, то сохраняется запрос на относительную молодость (до 50 лет) и наличие профессионального бэкграунда. «Тренд на появление свежих лиц сохраняется. Причем важно, чтобы новых людей не за ручку приводили на выборы, а они были самодостаточны, имели определенные заслуги перед партией», - акцентирует внимание один из высокопоставленных единороссов.

На список требований к кандидатам влияние окажет и актуальная новостная повестка. Сегодня ценится еще и участие политиков в волонтерской работе. Этому направлению работы на фоне буйства COVID-19 партия в прошлом году уделила особое внимание, благодаря чему и заработала хоть какие-то дополнительные симпатии населения. О важности данного направления в ходе онлайн-форума единороссам подчеркивал и лично президент Владимир Путин.

«2020 год проверил на прочность многих политиков, местных в том числе. Кто-то отсиделся в засаде, а кто-то не побоялся заболеть и активно участвовать в социальных проектах, помогал людям. На таких и будут делать ставку», - подчеркнул один из членов президиума регионального политсовета «ЕР».

Преимущество будут иметь также политики с опытом участия в федеральных проектах – вышеупомянутом «Лидеры России», а также «ПолитСтартапе». «Местных активистов, которые там были замечены, скорее всего, настоятельно попросят участвовать в праймериз. Но это ничего не значит и тем более не гарантирует им включение в предвыборный список», - добавил собеседник, участвовавший в партийных совещаниях по теме предварительного голосования.

Ведение соцсетей – еще один критерий оценки потенциальных кандидатов. О том, насколько успешно волгоградские политики обзаводятся френдами в Инстаграме, «Высота 102» расскажет в отдельном материале, который будет опубликован в ближайшее время. Очевидно, что для возрастных политиков это модное веяние может стать камнем преткновения.





Пикантная нарезка

При формировании списка кандидатов «Единая Россия» будет отталкиваться и от нарезки территориальных групп. Окончательное решение руководством партии не принято, но федеральные СМИ еще несколько месяцев назад писали о том, что произойдет их разукрупнение – вместо 36 групп станет 60. В 2016 году Волгоградская область вошла в состав терргруппы наряду с Пензенской, Тамбовской и Саратовской областями, которую возглавлял Вячеслав Володин. Если в этом году зоны раздробят (вероятность очень высока), то Волгоградская область может стать моногруппой или соединиться с каким-то одним регионом – к примеру, с Саратовской областью.





Фото: duma.gov.ru

«Чем мельче группа, тем выше ответственность региона и вовлеченность кандидатов в партийную работу – выехать за счет соседей по группе, которые сработают результативнее и пополнят общую копилку голосов избирателей, уже не получится», - такое мнение в разговоре с информагентством выразили двое известных региональных политиков.

Между тем, региональное отделение партии полностью устраивает нынешняя территориальная отнесенность. «ЦИК партии запрашивал у субъектов предложения на этот счет. Волгоградские единороссы заявили, что не хотели бы что-то менять», - говорит осведомленный источник. По всей видимости, у региональных партийцев есть определенная предвыборная стратегия, перекройка которой за семь месяцев до выборов принесет им явный дискомфорт.





Первая тройка

Паровозом предвыборного списка волгоградских единороссов, по всей видимости, может стать губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. «Здесь все просто. Во главе списка должен стоять человек, обладающий наибольшим авторитетом и политическим весом в регионе. Если не он, то кто?», - задается риторическим вопросом член регионального политсовета партии.





Интрига сохраняется в части дальнейшего формирования лидеров списка. Там может оказаться нынешний депутат-списочник от региона Евгений Москвичев. Для баланса и гармонии в первой тройке не хватает девушки. И тут открываются возможности для полета фантазий, и появляется непаханое поле для политических интриг.







