Осталось пять томов: волгоградского экс-депутата заставили активнее читать уголовное дело





Бывший депутат Волгоградской гордумы Алексей Зверев обязан до 1 марта завершить ознакомление с материалами многотомного уголовного дела о мошенничестве в сфере автострахования, по которому он проходит обвиняемым. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, срок для ознакомления с материалами установил Центральный районный суд по ходатайству следователя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Волгоградской области.

Зверев обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.210 УК РФ, ч.4 ст. 159 УК РФ, ч.4 ст. 159.5 УК РФ, п. "а" ч.4 ст. 174.1 УК РФ, ч.1 ст. 303 УК РФ, ч.1 ст. 327 УК РФ. Материалы уголовного дела состоят из 1897 томов.

Установлено, что с 17 августа 2018 года по 27 августа 2019 года обвиняемый ознакомился с 1890 томами уголовного дела. С 28 августа 2019 года и по настоящее время Зверев прочитал лишь два тома. Ему осталось ознакомиться еще с пятью томами.

Суд пришел к выводу, что обвиняемый и его защитники имели возможность более активно знакомиться с делом в течение отведенного им времени, которое не было ограничено. Однако этот процесс приобрел явно затяжной характер, что свидетельствует о злоупотреблении правом в ущерб интересам других участников процесса. Зверев и его защитник знакомились с материалами дела лишь около 30 минут в день. Суду не были представлены данные, свидетельствующие о невозможности расходовать время более эффективно.

Постановление может быть обжаловано.



