



На улице Оломоуцкой, 32 в Волжском произошла коммунальная авария. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волжского, три многоквартирных дома без холодного водоснабжения. Коммунальные службы оперативно приступили к ремонтным работам. В ближайшее время подача ресурса возобновится, пояснили в мэрии.

Вода разлилась на улице, на которой в начале января провалился асфальт над тепломагистралью. Страшная трагедия, в результате которой погибли два человека, произошла на пересечении улиц Оломоуцкая и Мира.







