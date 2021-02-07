Происшествия 07.02.2021 12:09
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07.02.2021 12:09
На улице Оломоуцкой, 32 в Волжском произошла коммунальная авария. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волжского, три многоквартирных дома без холодного водоснабжения. Коммунальные службы оперативно приступили к ремонтным работам. В ближайшее время подача ресурса возобновится, пояснили в мэрии.
Вода разлилась на улице, на которой в начале января провалился асфальт над тепломагистралью. Страшная трагедия, в результате которой погибли два человека, произошла на пересечении улиц Оломоуцкая и Мира.
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