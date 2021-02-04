Экономика

Объединенный блок сети и розничного бизнеса банка «Открытие» возглавил Александр Пахомов

Экономика 04.02.2021 21:16
0
04.02.2021 21:16


Банк «Открытие» объединил розничный блок и блок управления региональной сетью. Руководителем блока назначен член правления банка «Открытие» Александр Пахомов, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
В новой должности Александр Пахомов будет отвечать за переход блока на новую организационную структуру, рост активной клиентской базы, повышение эффективности бизнес-процессов и укрепление позиций банка «Открытие» в ключевых сегментах банковской розницы.
Александр Пахомов родился 9 декабря 1978 года в Читинской области. В 2001 году окончил Хабаровскую академию экономики и права. В 2013-м окончил IE Business School, получив дополнительное образование — МВА.
До прихода в банк «Открытие» Александр Пахомов более 10 лет проработал в группе ВТБ: начав с позиции регионального управляющего, в 2012 году стал директором департамента проблемных активов ВТБ24, в 2016 году назначен старшим вице-президентом, отвечал за бизнес банка в Москве и Московской области. С начала 2018 года возглавлял блок управления региональной сетью в группе «Открытие» и отвечал за объединение банков «Открытие» и Бинбанка. С октября 2018 года входит в правление банка «Открытие».
Вениамин Полянцев, ранее занимавший должность руководителя розничного блока банка «Открытие», возглавит новый проект по созданию цифровой компании в периметре группы «Открытие».

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Уютный ЖК в Кировском районе от ГК "Волгострой"

Электроды АНО-21 - 150 руб., свёрла, диски отрезные и т.д.. 95 50 05

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05
Экономика
05.02.2021 08:37
Экономика 05.02.2021 08:37
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.02.2021 20:19
Экономика 04.02.2021 20:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.02.2021 17:01
Экономика 04.02.2021 17:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.02.2021 16:58
Экономика 04.02.2021 16:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.02.2021 14:16
Экономика 04.02.2021 14:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.02.2021 13:54
Экономика 04.02.2021 13:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.02.2021 13:16
Экономика 04.02.2021 13:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.02.2021 16:27
Экономика 03.02.2021 16:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.02.2021 16:09
Экономика 03.02.2021 16:09
Комментарии

0
Далее
Экономика
03.02.2021 14:44
Экономика 03.02.2021 14:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.02.2021 12:46
Экономика 03.02.2021 12:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.02.2021 11:52
Экономика 03.02.2021 11:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.02.2021 11:01
Экономика 03.02.2021 11:01
Комментарии

0
Далее
Экономика
03.02.2021 10:48
Экономика 03.02.2021 10:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.02.2021 07:54
Экономика 03.02.2021 07:54
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

09:46
В волгоградском техникуме за взятки выдавали корочки помощника машинистаСмотреть фотографии
09:26
Жителей многоэтажки в Волгограде эвакуировали из-за угрозы взрыва гранатыСмотреть фотографии
08:45
В Волгограде проверили обстоятельства гибели бетонщика на строительстве очистных сооруженийСмотреть фотографии
08:38
В 2021 году в Волгограде откроются три детских сада на 525 местСмотреть фотографии
08:37
Югорский лыжный марафон пройдет 10 апреля при поддержке банка «Открытие»Смотреть фотографии
20:37
«Господа, вы звери?»: в Волгограде перестреляли биркованных собак (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
20:19
Новогодние премии в 2020 году стали платить чащеСмотреть фотографии
20:17
В Волгоградской области за год у 4500 жителей выявили рак на ранней стадииСмотреть фотографии
19:34
Координатор Волгоградского штаба Навального попросился на волюСмотреть фотографии
17:45
"Школьное кафе" теперь представлено в социальных сетяхСмотреть фотографии
16:57
Арктический холод и метель: дорожники Волгограда готовятся отразить атаку непогодыСмотреть фотографии
16:49
Волгоградские чиновники хотят вернуть коронавирусный стационар обычным больнымСмотреть фотографии
16:25
Под Волгоградом коммунальщиков ждет возмездие за упавшего в яму с водой ребенкаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:59
В Волгограде ограничат движение из-за сборки моста через Нулевую продольнуюСмотреть фотографии
15:48
Мстительный водитель минивэна открыл стрельбу на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:39
Объяснимо, но требует проверки: в Волгоградской облдуме изумились счетам за отоплениеСмотреть фотографии
15:04
В Волгоградской области выстроились виртуальные и реальные очереди на прививку от коронавирусаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:04
В центре Волжского из-за вандалов «облысела» многолетняя ельСмотреть фотографии
14:16
Заместителю Минстроя РФ презентовали проекты компании АК «ТПГ «БИС» в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:08
«Никогда не задирал нос»: коллеги Максима Загорулько – о легендарном волгоградцеСмотреть фотографии
13:54
Коронавирус погубил уже 630 жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:41
В Волгоградской области задумались о ковидных паспортахСмотреть фотографии
12:45
Задержан не один: появились подробности дела арестованного в Волгограде главврача детской больницыСмотреть фотографии
12:37
Врачи в Волгограде совершили более 15,3 тысяч поездок на бесплатном такси от Mail.ru Group и СбераСмотреть фотографии
11:32
Житель Волгоградской области пытался поджечь магазин из-за уволенных родственниковСмотреть фотографии
11:23
В Волгограде убирают павильон с центрового местаСмотреть фотографии
11:19
Фронтовик, ученый, легенда: в Волгограде прощаются с Почетным жителем города-герояСмотреть фотографии
11:04
В Волгограде убийцу тещи приговорили к 18 годам колонииСмотреть фотографии
10:59
«Искра Юга»: «Ростелеком» поддержал цифровую номинацию на конкурсе СМИСмотреть фотографии
10:23
Вышел из тумана: на трассе Волгоград-Москва задавили пешехода (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 