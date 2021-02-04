Экономика 04.02.2021 21:16
0
04.02.2021 21:16
Банк «Открытие» объединил розничный блок и блок управления региональной сетью. Руководителем блока назначен член правления банка «Открытие» Александр Пахомов, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
В новой должности Александр Пахомов будет отвечать за переход блока на новую организационную структуру, рост активной клиентской базы, повышение эффективности бизнес-процессов и укрепление позиций банка «Открытие» в ключевых сегментах банковской розницы.
Александр Пахомов родился 9 декабря 1978 года в Читинской области. В 2001 году окончил Хабаровскую академию экономики и права. В 2013-м окончил IE Business School, получив дополнительное образование — МВА.
До прихода в банк «Открытие» Александр Пахомов более 10 лет проработал в группе ВТБ: начав с позиции регионального управляющего, в 2012 году стал директором департамента проблемных активов ВТБ24, в 2016 году назначен старшим вице-президентом, отвечал за бизнес банка в Москве и Московской области. С начала 2018 года возглавлял блок управления региональной сетью в группе «Открытие» и отвечал за объединение банков «Открытие» и Бинбанка. С октября 2018 года входит в правление банка «Открытие».
Вениамин Полянцев, ранее занимавший должность руководителя розничного блока банка «Открытие», возглавит новый проект по созданию цифровой компании в периметре группы «Открытие».
Реклама
Югорский лыжный марафон пройдет 10 апреля при поддержке банка «Открытие»05.02.2021 08:37
Экономика 05.02.2021 08:37
Новогодние премии в 2020 году стали платить чаще04.02.2021 20:19
Экономика 04.02.2021 20:19
Ценные встречи с Новой ŠKODA OCTAVIA пройдут в Волга-Раст-Октава04.02.2021 17:01
Экономика 04.02.2021 17:01
ВТБ: в 2020 году россияне сохранили траты на уровне предыдущего года04.02.2021 16:58
Экономика 04.02.2021 16:58
Заместителю Минстроя РФ презентовали проекты компании АК «ТПГ «БИС» в Волгограде04.02.2021 14:16
Экономика 04.02.2021 14:16
Аккредитивы для сделок физлиц на вторичном рынке жилья — теперь в СберБанк Онлайн04.02.2021 13:54
Экономика 04.02.2021 13:54
Активы на инвестиционном консультировании в ВТБ за год выросли вдвое04.02.2021 13:16
Экономика 04.02.2021 13:16
«Волгоградэнергосбыт» начинает отключать электроэнергию неплательщикам03.02.2021 16:27
Экономика 03.02.2021 16:27
Цены на растительное масло и сахар в Волгоградской области «послушались» чиновников03.02.2021 16:09
Экономика 03.02.2021 16:09
ВТБ: ипотека стала на четверть выгоднее аренды жилья03.02.2021 14:44
Экономика 03.02.2021 14:44
Сбербанк упростил открытие вкладов онлайн03.02.2021 12:46
Экономика 03.02.2021 12:46
Аварийность в сетях «Россети Юг – Волгоград» в 2020 году снизилась на 7 %03.02.2021 11:52
Экономика 03.02.2021 11:52
В Волгограде риэлторы и строители сидят без зарплаты03.02.2021 11:01
Экономика 03.02.2021 11:01
ВТБ: рынок розничного кредитования в России вырастет за год на 10%03.02.2021 10:48
Экономика 03.02.2021 10:48
УК «Новый дом»: в приоритете - качество и четкость03.02.2021 07:54
Экономика 03.02.2021 07:54
Реклама