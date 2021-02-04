Экономика

Активы на инвестиционном консультировании в ВТБ за год выросли вдвое

Экономика 04.02.2021 13:16 Новости компаний
0
04.02.2021 13:16 Новости компаний


В январе 2021 года объем средств клиентов, обслуживаемых на инвестиционном консультировании в ВТБ Капитал Инвестиции, вырос на 6,6% за месяц, достигнув  158 млрд рублей. 
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, с начала 2020 года этот показатель вырос в 2,2 раза. Число клиентов на обслуживании по данному направлению за год выросло в 4 раза и превысило 20 тысяч.
ВТБ Капитал Инвестиции в настоящее время активно развивает инвестиционное консультирование наряду с управлением активами и брокерским обслуживанием. В рамках договора инвестконсультирования команда ВТБ Капитал Инвестиции дает клиенту инвестиционные рекомендации, но финальное решение по их исполнению и полный контроль над тем, что происходит в портфеле, остается на стороне клиента. Услуга представлена в трех форматах: Advisory, Персональный советник и Робот-советник (Советник по инвестициям).
Advisory позволяет сформировать долгосрочную индивидуальную инвестиционную стратегию с учетом инвестпрофиля и персональных предпочтений клиента совместно с консультантом. Данный формат подходит для управления капиталом крупных частных клиентов с портфелем от 30 млн руб. Средняя фактическая доходность по портфелям клиентов по итогам 2020 г. составила +14,7% годовых, в иностранной валюте (долл. США и евро) – +9,2% годовых.
Услуга Персональный советник предназначена прежде всего для инвесторов, которые хотели бы заниматься активной тактической торговлей на рынках и использовать ситуативные возможности. Доходность модельного портфеля стратегии Персональный советник в 2020 г. превысила 20% годовых в рублях.
Робот-советник является сервисом, который бесплатно может подключить любой желающий с портфелем от 50 тысяч рублей в мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции. Сервис предлагает инвесторам с небольшими портфелями получать рекомендации по выбранной на основании присвоенного инвестиционного профиля стратегии. 
В настоящее время клиентам предлагается 6 стратегий на базе торгующихся на Московской бирже ценных бумаг и БПИФ: 5 из них формируются с участием команды ВТБ Капитал Инвестиции, а также запущенная в октябре 2020 г. стратегия Искусственный интеллект, разработанная с применением алгоритмов машинного обучения. 
С момента запуска объем активов под консультированием Робота-Советника вырос до 20,7 млрд руб. (по состоянию на конец января 2021 г.). Наиболее впечатляющие темпы роста показала стратегия Искусственный интеллект – за три с половиной месяца существования в нее было инвестировано 4,7 млрд руб. 
В 2020 году модельные портфели по стратегиям робота-советника показали следующие результаты: ультраконсервативная стратегия +9,4% годовых, консервативная +13,8% годовых, сбалансированная +17,2% годовых, агрессивная +20,1% годовых, ультра агрессивная +24,9% годовых, Искусственный интеллект +14,3% с момента запуска.
«В год повышенной волатильности и неопределенности на рынках на фоне распространения вируса COVID-19 нам удалось достичь подобных результатов благодаря глубокой инвестиционной экспертизе и профессионализму команды ВТБ Капитал Инвестиции, а также следованию принципам глобальной диверсификации при управлении клиентскими портфелями. В 2021 году мы будем делать серьезную ставку на развитие направления инвестиционного консультирования: все больше людей интересуются возможностями рынка, начиная инвестировать средства они приходят к тому, что им необходимы консультации и помощь профессионалов, поэтому мы видим очень высокие темпы притока средств по данному формату обслуживания. Будем делать ставку на улучшение качества предоставляемого сервиса, удовлетворение запросов клиентов, а также использование новых технологий для углубления персонализации и расширения линейки стратегий», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Уютный ЖК в Кировском районе от ГК "Волгострой"

Электроды АНО-21 - 150 руб., свёрла, диски отрезные и т.д.. 95 50 05

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05
Экономика
04.02.2021 14:16
Экономика 04.02.2021 14:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.02.2021 13:54
Экономика 04.02.2021 13:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.02.2021 16:27
Экономика 03.02.2021 16:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.02.2021 16:09
Экономика 03.02.2021 16:09
Комментарии

0
Далее
Экономика
03.02.2021 14:44
Экономика 03.02.2021 14:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.02.2021 12:46
Экономика 03.02.2021 12:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.02.2021 11:52
Экономика 03.02.2021 11:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.02.2021 11:01
Экономика 03.02.2021 11:01
Комментарии

0
Далее
Экономика
03.02.2021 10:48
Экономика 03.02.2021 10:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.02.2021 07:54
Экономика 03.02.2021 07:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.02.2021 20:38
Экономика 02.02.2021 20:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.02.2021 20:06
Экономика 02.02.2021 20:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.02.2021 17:46
Экономика 02.02.2021 17:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.02.2021 16:31
Экономика 02.02.2021 16:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.02.2021 15:52
Экономика 02.02.2021 15:52
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:16
Заместителю Минстроя РФ презентовали проекты компании АК «ТПГ «БИС» в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:08
«Никогда не задирал нос»: коллеги Максима Загорулько – о легендарном волгоградцеСмотреть фотографии
13:54
Коронавирус погубил уже 630 жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:41
В Волгоградской области задумались о ковидных паспортахСмотреть фотографии
12:45
Задержан не один: появились подробности дела арестованного в Волгограде главврача детской больницыСмотреть фотографии
12:37
Врачи в Волгограде совершили более 15,3 тысяч поездок на бесплатном такси от Mail.ru Group и СбераСмотреть фотографии
11:32
Житель Волгоградской области пытался поджечь магазин из-за уволенных родственниковСмотреть фотографии
11:23
В Волгограде убирают павильон с центрового местаСмотреть фотографии
11:19
Фронтовик, ученый, легенда: в Волгограде прощаются с Почетным жителем города-герояСмотреть фотографии
11:04
В Волгограде убийцу тещи приговорили к 18 годам колонииСмотреть фотографии
10:59
«Искра Юга»: «Ростелеком» поддержал цифровую номинацию на конкурсе СМИСмотреть фотографии
10:23
Вышел из тумана: на трассе Волгоград-Москва задавили пешехода (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
09:46
Второй пошел: в Волгограде заказчика ликвидации свалок в Волго-Ахтубинской пойме заключили в СИЗОСмотреть фотографии
09:44
Арестован главврач детской больницы Волжского по подозрению в мошенничествеСмотреть фотографии
22:30
Галина Егорова: почему мирные горожане оказались в тени величия Сталинградской битвы?Смотреть фотографии
21:06
Короткое замыкание на час остановило движение трамваев на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
19:48
«Сплошная жесть»: Роспотребнадзор нашел много лишнего в питьевой воде под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:15
«Учитель года России–2020»: «Ростелеком» выступил цифровым партнером финала Всероссийского конкурсаСмотреть фотографии
18:39
«Отставить разговорчики!»: главного пристава Волгоградской области отправили в СИЗОСмотреть фотографии
18:07
«Хватит пахать на дядю!»: волгоградцы - о работе и своих доходах (ОПРОС)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:27
«Волгоградэнергосбыт» начинает отключать электроэнергию неплательщикамСмотреть фотографии
16:09
Цены на растительное масло и сахар в Волгоградской области «послушались» чиновниковСмотреть фотографии
16:04
Циничный обман: в Волгограде аферист набрал кредитов на подружку-пенсионеркуСмотреть фотографии
15:36
Будет горячо: в Волгограде пригрозили штрафами виновникам завышенных счетов по отоплениюСмотреть фотографии
15:17
Коронавирус ослабил тиски в Волгоградской области, но продолжил убиватьСмотреть фотографии
15:01
В Волгограде под снос попали гаражи вблизи собораСмотреть фотографии
14:44
Еще один глава района Волгоградской области собрался в отставкуСмотреть фотографии
12:38
Члена Волгоградского избиркома отправляют на «Сириус»Смотреть фотографии
12:23
В Волгограде с 4-километрового проспекта уберут зараженные деревьяСмотреть фотографии
11:52
Аварийность в сетях «Россети Юг – Волгоград» в 2020 году снизилась на 7 %Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 