Активы на инвестиционном консультировании в ВТБ за год выросли вдвое

Экономика 04.02.2021 13:16 Новости компаний
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04.02.2021 13:16 Новости компаний
В январе 2021 года объем средств клиентов, обслуживаемых на инвестиционном консультировании в ВТБ Капитал Инвестиции, вырос на 6,6% за месяц, достигнув 158 млрд рублей.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, с начала 2020 года этот показатель вырос в 2,2 раза. Число клиентов на обслуживании по данному направлению за год выросло в 4 раза и превысило 20 тысяч.
ВТБ Капитал Инвестиции в настоящее время активно развивает инвестиционное консультирование наряду с управлением активами и брокерским обслуживанием. В рамках договора инвестконсультирования команда ВТБ Капитал Инвестиции дает клиенту инвестиционные рекомендации, но финальное решение по их исполнению и полный контроль над тем, что происходит в портфеле, остается на стороне клиента. Услуга представлена в трех форматах: Advisory, Персональный советник и Робот-советник (Советник по инвестициям).
Advisory позволяет сформировать долгосрочную индивидуальную инвестиционную стратегию с учетом инвестпрофиля и персональных предпочтений клиента совместно с консультантом. Данный формат подходит для управления капиталом крупных частных клиентов с портфелем от 30 млн руб. Средняя фактическая доходность по портфелям клиентов по итогам 2020 г. составила +14,7% годовых, в иностранной валюте (долл. США и евро) – +9,2% годовых.
Услуга Персональный советник предназначена прежде всего для инвесторов, которые хотели бы заниматься активной тактической торговлей на рынках и использовать ситуативные возможности. Доходность модельного портфеля стратегии Персональный советник в 2020 г. превысила 20% годовых в рублях.
Робот-советник является сервисом, который бесплатно может подключить любой желающий с портфелем от 50 тысяч рублей в мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции. Сервис предлагает инвесторам с небольшими портфелями получать рекомендации по выбранной на основании присвоенного инвестиционного профиля стратегии.
В настоящее время клиентам предлагается 6 стратегий на базе торгующихся на Московской бирже ценных бумаг и БПИФ: 5 из них формируются с участием команды ВТБ Капитал Инвестиции, а также запущенная в октябре 2020 г. стратегия Искусственный интеллект, разработанная с применением алгоритмов машинного обучения.
С момента запуска объем активов под консультированием Робота-Советника вырос до 20,7 млрд руб. (по состоянию на конец января 2021 г.). Наиболее впечатляющие темпы роста показала стратегия Искусственный интеллект – за три с половиной месяца существования в нее было инвестировано 4,7 млрд руб.
В 2020 году модельные портфели по стратегиям робота-советника показали следующие результаты: ультраконсервативная стратегия +9,4% годовых, консервативная +13,8% годовых, сбалансированная +17,2% годовых, агрессивная +20,1% годовых, ультра агрессивная +24,9% годовых, Искусственный интеллект +14,3% с момента запуска.
«В год повышенной волатильности и неопределенности на рынках на фоне распространения вируса COVID-19 нам удалось достичь подобных результатов благодаря глубокой инвестиционной экспертизе и профессионализму команды ВТБ Капитал Инвестиции, а также следованию принципам глобальной диверсификации при управлении клиентскими портфелями. В 2021 году мы будем делать серьезную ставку на развитие направления инвестиционного консультирования: все больше людей интересуются возможностями рынка, начиная инвестировать средства они приходят к тому, что им необходимы консультации и помощь профессионалов, поэтому мы видим очень высокие темпы притока средств по данному формату обслуживания. Будем делать ставку на улучшение качества предоставляемого сервиса, удовлетворение запросов клиентов, а также использование новых технологий для углубления персонализации и расширения линейки стратегий», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.
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