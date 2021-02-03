



Минприроды РФ с первого раза не согласовало ослабление режима особой охраны Волго-Ахтубинской поймы. Речь идет о вырубке дубов в природном парке под строительство дороги, которую власти региона хотят узаконить. Однако это не означает, что четырехполосная дорога не пройдет через пойменный лес – в федеральном ведомстве готовы продолжить диалог с региональной администрацией при выполнении чиновниками ряда условий.

О том, что федеральное ведомство не дает добро на уничтожение дубов в природном парке, волгоградского активиста Ивана Иванова письменно проинформировал директор профильного департамента Минприроды Ирина Маканова, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ. Действующим Положением о природном парке «Волго-Ахтубинская пойма» вырубка дубов в заповеднике запрещена.

В октябре прошлого года администрация региона разработала проект изменений в Положение и отправила его на согласование в Министерство. Согласно предложенным корректировкам, рубка зеленых насаждений, в том числе, дубов, в пойме запрещается, за исключением случаев строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов. Под такой пункт как раз и попадает новая автотрасса.

В министерстве заявителю Иванову пояснили, что в соответствии с федеральным законом «Об охране окружающей среды» деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду и ведет к деградации природных объектов, запрещена. «Учитывая изложенное, а также принимая во внимание присвоение в 2011 году природному парку статуса биосферного резервата ЮНЕСКО, Минприроды не согласовало представленный администрацией области проект», - указано в письме.

Однако далее директор департамента Ирина Маканова продолжает, что администрация области обратилась в Минприроды с вопросом о необходимости строительства мостового перехода «с единственным возможным вариантом его расположения – через территорию природного парка». В связи с чем 27 января в правительственном ведомстве состоялось межведомственное совещание с представителями Минстроя РФ, Росавтодора и региональной администрации по вопросу изменений в режим особой охраны Волго-Ахтубинской поймы.

«Принято решение, что администрацией области будут представлены в Минприроды дополнительные обосновывающие материалы о возможности реализации данного объекта, в том числе материалы комплексного экологического обследования территории, заключение государственной экологической экспертизы, а также документы о компенсационных мероприятиях в природном парке», - указано в документе Минприроды.

После получения таких документов Министерство направит запросы в Минстрой и Росавтодор в части возможности одобрения вырубки дубов под новую дорогу.

Как пояснили «Высоте 102» в областном комитете природных ресурсов, экологии и лесного хозяйства, уже 29 января ведомство повторно направило в Минприроды обновленный вариант проекта постановления с изменениями и запрошенными бумагами. В настоящее время пакет документов находится на повторном рассмотрении и согласовании.

Как подчеркнули в облкомприроды, предлагаемыми поправками уточняются запреты и ограничения, связанные с рубкой древесно-кустарниковой растительности в целом, а не только дубов. «В частности, ужесточаются нормы, связанные с вырубкой деревьев, с четким определением конкретных случаев, когда это возможно. Отметим, что вырубка деревьев (за исключением дубов) для строительства инфраструктурных объектов в соответствии с действующим Положением о природном парке "Волго-Ахтубинская пойма" в настоящее время разрешена», - заключили в региональном комитете.

Напомним, новая магистраль свяжет «танцующий» мост с хутором Лебяжья Поляна, а далее с мостом через Ахтубу. В конце прошлого года была определена компания для строительства первого этапа трассы в Волго-Ахтубинской пойме – на отрезке от моста через Ахтубу до поселка лебяжья Поляна. АО «Группа компаний ЕКС» получила госзаказ за 5,6 млрд рублей. Второй этап дороги должен пройти через дубовую рощу, в результате чего вырубке подлежит около 15 тысяч дубов. По данным филиала ФБУ «Рослесозащита» - «Центр защиты лета Волгоградской области», объемы ежегодной санитарной вырубки в пойме превышают данный показатель. Администрация региона настаивает на том, что это самый оптимальный вариант строительства дороги и заявляет о том, что будут произведены компенсационные высадки 235 тысяч деревьев.

Другие предложения, по заявлению облкомтранса, либо противоречат действующему законодательству, либо приведут к еще большим экологическим потерям. Так, строительство магистрали на месте существующей автодороги «Волжский – Краснослободск», по словам председателя комитета Анатолия Васильева, потребует не меньшей вырубки деревьев, переноса огромного количества инженерных сетей, а также изъятия жилых домов и построек у собственников. Кроме того, строителям придется сделать насыпь высотой несколько метров, которая разделит поселки (к примеру, Госпитомник) на две части.



