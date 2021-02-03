Экология 03.02.2021 10:00
0
03.02.2021 10:00
Минприроды РФ с первого раза не согласовало ослабление режима особой охраны Волго-Ахтубинской поймы. Речь идет о вырубке дубов в природном парке под строительство дороги, которую власти региона хотят узаконить. Однако это не означает, что четырехполосная дорога не пройдет через пойменный лес – в федеральном ведомстве готовы продолжить диалог с региональной администрацией при выполнении чиновниками ряда условий.
О том, что федеральное ведомство не дает добро на уничтожение дубов в природном парке, волгоградского активиста Ивана Иванова письменно проинформировал директор профильного департамента Минприроды Ирина Маканова, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ. Действующим Положением о природном парке «Волго-Ахтубинская пойма» вырубка дубов в заповеднике запрещена.
В октябре прошлого года администрация региона разработала проект изменений в Положение и отправила его на согласование в Министерство. Согласно предложенным корректировкам, рубка зеленых насаждений, в том числе, дубов, в пойме запрещается, за исключением случаев строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов. Под такой пункт как раз и попадает новая автотрасса.
В министерстве заявителю Иванову пояснили, что в соответствии с федеральным законом «Об охране окружающей среды» деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду и ведет к деградации природных объектов, запрещена. «Учитывая изложенное, а также принимая во внимание присвоение в 2011 году природному парку статуса биосферного резервата ЮНЕСКО, Минприроды не согласовало представленный администрацией области проект», - указано в письме.
Однако далее директор департамента Ирина Маканова продолжает, что администрация области обратилась в Минприроды с вопросом о необходимости строительства мостового перехода «с единственным возможным вариантом его расположения – через территорию природного парка». В связи с чем 27 января в правительственном ведомстве состоялось межведомственное совещание с представителями Минстроя РФ, Росавтодора и региональной администрации по вопросу изменений в режим особой охраны Волго-Ахтубинской поймы.
«Принято решение, что администрацией области будут представлены в Минприроды дополнительные обосновывающие материалы о возможности реализации данного объекта, в том числе материалы комплексного экологического обследования территории, заключение государственной экологической экспертизы, а также документы о компенсационных мероприятиях в природном парке», - указано в документе Минприроды.
После получения таких документов Министерство направит запросы в Минстрой и Росавтодор в части возможности одобрения вырубки дубов под новую дорогу.
Как пояснили «Высоте 102» в областном комитете природных ресурсов, экологии и лесного хозяйства, уже 29 января ведомство повторно направило в Минприроды обновленный вариант проекта постановления с изменениями и запрошенными бумагами. В настоящее время пакет документов находится на повторном рассмотрении и согласовании.
Как подчеркнули в облкомприроды, предлагаемыми поправками уточняются запреты и ограничения, связанные с рубкой древесно-кустарниковой растительности в целом, а не только дубов. «В частности, ужесточаются нормы, связанные с вырубкой деревьев, с четким определением конкретных случаев, когда это возможно. Отметим, что вырубка деревьев (за исключением дубов) для строительства инфраструктурных объектов в соответствии с действующим Положением о природном парке "Волго-Ахтубинская пойма" в настоящее время разрешена», - заключили в региональном комитете.
Напомним, новая магистраль свяжет «танцующий» мост с хутором Лебяжья Поляна, а далее с мостом через Ахтубу. В конце прошлого года была определена компания для строительства первого этапа трассы в Волго-Ахтубинской пойме – на отрезке от моста через Ахтубу до поселка лебяжья Поляна. АО «Группа компаний ЕКС» получила госзаказ за 5,6 млрд рублей. Второй этап дороги должен пройти через дубовую рощу, в результате чего вырубке подлежит около 15 тысяч дубов. По данным филиала ФБУ «Рослесозащита» - «Центр защиты лета Волгоградской области», объемы ежегодной санитарной вырубки в пойме превышают данный показатель. Администрация региона настаивает на том, что это самый оптимальный вариант строительства дороги и заявляет о том, что будут произведены компенсационные высадки 235 тысяч деревьев.
Другие предложения, по заявлению облкомтранса, либо противоречат действующему законодательству, либо приведут к еще большим экологическим потерям. Так, строительство магистрали на месте существующей автодороги «Волжский – Краснослободск», по словам председателя комитета Анатолия Васильева, потребует не меньшей вырубки деревьев, переноса огромного количества инженерных сетей, а также изъятия жилых домов и построек у собственников. Кроме того, строителям придется сделать насыпь высотой несколько метров, которая разделит поселки (к примеру, Госпитомник) на две части.
Реклама
В Волгограде с 4-километрового проспекта уберут зараженные деревья03.02.2021 12:23
Экология 03.02.2021 12:23
Сбербанк и комитет природных ресурсов Волгоградской области будут совместно реализовывать экологические инициативы29.01.2021 11:14
Экология 29.01.2021 11:14
Одни палки: волгоградцев встревожил вид обрезанных деревьев27.01.2021 10:33
Экология 27.01.2021 10:33
Волгоградских чиновников оштрафовали за «тягомотину» с ликвидацией опасного наследия «Химпрома»22.01.2021 08:59
Экология 22.01.2021 08:59
В Волгограде у скандального полигона ТКО аннулировали лицензию19.01.2021 16:50
Экология 19.01.2021 16:50
«Краснеет уже вторая река»: жители Волгоградской области требуют расследования экологического бедствия11.01.2021 08:39
Экология 11.01.2021 08:39
Бедная Мечетка: в Волгограде свалки на берегах реки смердят месяцами08.01.2021 16:15
Экология 08.01.2021 16:15
Вспышку чумы свиней ликвидируют в Волгоградской области25.12.2020 11:40
Экология 25.12.2020 11:40
Экосовет при Волгоградской областной думе: итоги 2020 года14.12.2020 14:22
Экология 14.12.2020 14:22
В Волгограде противники вырубки дубов в пойме собрались у Царицынский оперы13.12.2020 11:24
Экология 13.12.2020 11:24
Пятнистые олени поселились в Волгоградской области12.12.2020 11:07
Экология 12.12.2020 11:07
Лес уходит: экологи запускают план спасения Волго-Ахтубинской поймы за 74 миллиарда10.12.2020 20:11
Экология 10.12.2020 20:11
В Волгоградской области забуксовало строительство мусороперерабатывающего комплекса10.12.2020 17:34
Экология 10.12.2020 17:34
Волгоградцы сдали на переработку первые 100 тысяч вредных бутылок07.12.2020 16:33
Экология 07.12.2020 16:33
«Маленькая крышечка – большое добро»: волгоградский вуз присоединился к эколого-благотворительному проекту06.12.2020 14:23
Экология 06.12.2020 14:23
Реклама