Экология

В Минприроды поставили условия для вырубки дубов в пойме под Волгоградом

Экология 03.02.2021 10:00
0
03.02.2021 10:00


Минприроды РФ с первого раза не согласовало ослабление режима особой охраны Волго-Ахтубинской поймы. Речь идет о вырубке дубов в природном парке под строительство дороги, которую власти региона хотят узаконить. Однако это не означает, что четырехполосная дорога не пройдет через пойменный лес – в федеральном ведомстве готовы продолжить диалог с региональной администрацией при выполнении чиновниками ряда условий.
О  том, что федеральное ведомство не дает добро на уничтожение дубов в  природном парке,  волгоградского активиста Ивана Иванова письменно проинформировал директор профильного департамента Минприроды Ирина Маканова, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ. Действующим Положением о природном парке «Волго-Ахтубинская пойма» вырубка дубов в заповеднике запрещена. 
В октябре прошлого года администрация региона разработала проект изменений в Положение и отправила его на согласование в Министерство. Согласно предложенным корректировкам, рубка зеленых насаждений, в том числе, дубов, в пойме запрещается, за исключением случаев строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов. Под такой пункт как раз и попадает новая автотрасса.
В министерстве заявителю Иванову пояснили, что  в соответствии с федеральным законом «Об охране окружающей среды» деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду и ведет к деградации природных объектов, запрещена. «Учитывая изложенное, а также принимая во внимание присвоение в 2011 году природному парку статуса биосферного резервата ЮНЕСКО, Минприроды не согласовало представленный администрацией области проект», - указано в письме.
Однако далее директор департамента Ирина Маканова  продолжает, что администрация области обратилась в Минприроды с вопросом о необходимости строительства мостового перехода «с единственным возможным вариантом его расположения – через территорию природного парка». В связи с чем  27 января в правительственном ведомстве состоялось межведомственное совещание с представителями Минстроя РФ, Росавтодора и региональной администрации по вопросу изменений в режим особой охраны Волго-Ахтубинской поймы.
«Принято решение, что администрацией области будут представлены в Минприроды дополнительные обосновывающие материалы о возможности реализации данного объекта, в том числе материалы комплексного экологического обследования территории, заключение государственной экологической экспертизы, а также документы о компенсационных мероприятиях в природном парке», - указано в документе Минприроды.
После получения таких документов Министерство направит запросы в Минстрой и Росавтодор в части возможности одобрения вырубки дубов под новую дорогу.
Как пояснили «Высоте 102» в областном комитете природных ресурсов, экологии и лесного хозяйства, уже 29 января ведомство повторно направило в  Минприроды обновленный вариант проекта постановления с изменениями и запрошенными бумагами. В настоящее время пакет документов находится на повторном рассмотрении и согласовании. 
Как подчеркнули в облкомприроды, предлагаемыми поправками уточняются запреты и ограничения, связанные с рубкой древесно-кустарниковой растительности в целом, а не только дубов. «В частности, ужесточаются нормы, связанные с вырубкой деревьев, с четким определением конкретных случаев, когда это возможно. Отметим, что вырубка деревьев (за исключением дубов) для строительства инфраструктурных объектов в соответствии с действующим Положением о природном парке "Волго-Ахтубинская пойма" в настоящее время разрешена», - заключили в региональном комитете.
Напомним, новая магистраль свяжет «танцующий» мост с хутором Лебяжья Поляна, а далее с мостом через Ахтубу. В конце прошлого года была определена компания для строительства первого этапа трассы в Волго-Ахтубинской пойме – на отрезке от моста через Ахтубу до поселка лебяжья Поляна. АО «Группа компаний ЕКС» получила госзаказ за 5,6 млрд рублей. Второй этап дороги должен пройти через дубовую рощу, в результате чего вырубке подлежит около 15 тысяч дубов. По данным филиала ФБУ «Рослесозащита» - «Центр защиты лета Волгоградской области», объемы ежегодной санитарной вырубки в пойме превышают данный показатель. Администрация региона настаивает на том, что это самый оптимальный вариант строительства дороги и заявляет о том, что будут произведены компенсационные высадки 235 тысяч деревьев.
Другие предложения, по заявлению облкомтранса, либо противоречат действующему законодательству, либо приведут к еще большим экологическим потерям. Так, строительство магистрали на месте существующей автодороги «Волжский – Краснослободск», по словам председателя комитета Анатолия Васильева, потребует не меньшей вырубки деревьев, переноса огромного количества инженерных сетей, а также изъятия жилых домов и построек у собственников. Кроме того, строителям придется сделать насыпь высотой несколько метров, которая разделит поселки (к примеру, Госпитомник) на две части.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Уютный ЖК в Кировском районе от ГК "Волгострой"

Электроды АНО-21 - 150 руб., свёрла, диски отрезные и т.д.. 95 50 05

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05
Экология
03.02.2021 12:23
Экология 03.02.2021 12:23
Комментарии

0
Далее
Экология
29.01.2021 11:14
Экология 29.01.2021 11:14
Комментарии 0

0
Далее
Экология
27.01.2021 10:33
Экология 27.01.2021 10:33
Комментарии

0
Далее
Экология
22.01.2021 08:59
Экология 22.01.2021 08:59
Комментарии

0
Далее
Экология
19.01.2021 16:50
Экология 19.01.2021 16:50
Комментарии

0
Далее
Экология
11.01.2021 08:39
Экология 11.01.2021 08:39
Комментарии 0

0
Далее
Экология
08.01.2021 16:15
Экология 08.01.2021 16:15
Комментарии 0

0
Далее
Экология
25.12.2020 11:40
Экология 25.12.2020 11:40
Комментарии 0

0
Далее
Экология
14.12.2020 14:22
Экология 14.12.2020 14:22
Комментарии 0

0
Далее
Экология
13.12.2020 11:24
Экология 13.12.2020 11:24
Комментарии 0

0
Далее
Экология
12.12.2020 11:07
Экология 12.12.2020 11:07
Комментарии 0

0
Далее
Экология
10.12.2020 20:11
Экология 10.12.2020 20:11
Комментарии 0

0
Далее
Экология
10.12.2020 17:34
Экология 10.12.2020 17:34
Комментарии 0

0
Далее
Экология
07.12.2020 16:33
Экология 07.12.2020 16:33
Комментарии 0

0
Далее
Экология
06.12.2020 14:23
Экология 06.12.2020 14:23
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:44
Еще один глава района Волгоградской области собрался в отставкуСмотреть фотографии
14:39
Галина Егорова: почему мирные горожане оказались в стороне величия Сталинградской битвы?Смотреть фотографии
12:38
Члена Волгоградского избиркома отправляют на «Сириус»Смотреть фотографии
12:23
В Волгограде с 4-километрового проспекта уберут зараженные деревьяСмотреть фотографии
11:52
Аварийность в сетях «Россети Юг – Волгоград» в 2020 году снизилась на 7 %Смотреть фотографии
11:12
Прощание с легендарным фронтовиком Максимом Загорулько пройдет в музее-панораме "Сталинградская битва"Смотреть фотографии
11:01
В Волгограде риэлторы и строители сидят без зарплатыСмотреть фотографии
10:00
В Минприроды поставили условия для вырубки дубов в пойме под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:14
Louis Vuitton из подворотни: в Волгоградской области завернули "бутик" на колесахСмотреть фотографииCмотреть видео
07:54
УК «Новый дом»: в приоритете - качество и четкостьСмотреть фотографииCмотреть видео
20:38
Минстрой РФ высоко оценил комплексное развитие микрорайона «Долина» в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:14
«Нет времени»: в Волгограде скульптуру «Родина-мать зовет!» после недавней реставрации проверят на надежностьСмотреть фотографии
20:06
Банк «Открытие» приглашает на международную олимпиаду по анализу данных IDAO 2021Смотреть фотографии
20:06
Сталинградская битва глазами офицера-разведчика армии ПаулюсаСмотреть фотографии
17:18
«Миша, помашите рукой»: Путин вышел на связь с лауреатами «Учителя года» в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:31
Волгоградцам подсказали удобный способ отчитаться о доходах за 2020 годСмотреть фотографии
16:23
Бесценный подарок вручил ветеранам службы главный полицейский Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:51
Лучший учитель России увезет из Волгограда в Ростов-на-Дону хрустального пеликанаСмотреть фотографии
15:40
В Волгоградской области уволился главврач Калачевской ЦРБСмотреть фотографии
15:03
Расскажите про Илюшу: волонтеры с шариками спасают жизнь тяжелобольного мальчика из Фролово Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:54
Напечатанная РУСАЛом на 3D-принтере деталь спутника успешно работает в космосеСмотреть фотографии
13:21
В Волгоградской области коронавирус унес жизни еще пятерых человекСмотреть фотографии
13:10
Группа банка «Открытие» в 2020 году продемонстрировала рекордный рост объемов вложений клиентов в фондовый рынок и в инвестиционные страховые продуктыСмотреть фотографии
12:58
«Никого не побуждала»: Анна Мелконян отрицает причастность к убийству отца школьницы в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:16
Спасся чудом: в Волгоградской области водитель фуры выжил после страшного ДТПСмотреть фотографии
12:01
Филиал ООО «Капитал Медицинское Страхование» в Волгоградской области: Каждый должен помнить подвиг Советского СолдатаСмотреть фотографии
11:20
Михаил Зимин, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»: «С Днём Сталинградской победы!»Смотреть фотографии
10:58
ВТБ нарастил кредитный портфель среднего и малого бизнеса более чем на 10%Смотреть фотографии
10:58
В Волгоградской области иномарка влетела в фуру: один погибшийСмотреть фотографии
10:30
Конец света: в Волгограде концессионера заподозрили в афере с деньгами нацпроектаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 