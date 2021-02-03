Происшествия

Louis Vuitton из подворотни: в Волгоградской области завернули "бутик" на колесах

Происшествия 03.02.2021 09:14
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03.02.2021 09:14




Около 2,8 тыс. контрафактных товаров и 1,4 тыс. пар обуви без обязательной маркировки обнаружили сотрудники Астраханской таможни в автомобиле, следовавшем из Москвы в Хасавюрт. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ведомства, грузовик был остановлен в Волгоградской области на участке московской трассы. Таможенники обнаружили одежду, сумки, очки, обувь и головные уборы, маркированные товарными знаками Adidas, Asics, Puma, Louis Vuitton, Burberry, Nike, Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, Hermes и др. 

На часть товаров была нанесена маркировка с информацией о стране происхождения – Китай, Италия, Франция, Узбекистан, Вьетнам. При этом документы, подтверждающие факт помещения иностранных товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления на территории ЕАЭС, у водителя отсутствовали. Задержанные товары на таможне считают  контрафактными. Оценочная стоимость ущерба, нанесенного правообладателям брендов,  превысила 44,5 млн руб. За незаконное использование средств индивидуализации товаров отправителю товаров грозит ответственность, предусмотренная ст. 14.10  КоАП РФ и ст. 180 УК РФ.

Также в автомобиле таможенники обнаружили обувь без обязательной маркировки, которая перевозилась в нарушение Постановления Правительства РФ от 05.07.2019 № 860. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 15.12 КоАП РФ.

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