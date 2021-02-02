Экономика 02.02.2021 17:46 Новости компаний
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02.02.2021 17:46 Новости компаний
ВТБ запустил уникальный на рынке онлайн-сервис «Умные сбережения», который позволяет подбирать портфель из сберегательных и инвестиционных продуктов в мобильном и интернет-банке. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе банка.
Клиент выбирает стратегию, сумму и срок вложений, а сервис предлагает оптимальный портфель инструментов. В подборе участвуют вклады, накопительный счет, облигации ВТБ и ОФЗ-н. В процессе оформления клиенту в рамках одного сценария открываются все подобранные продукты.
Чтобы воспользоваться сервисом клиенту нужно в разделе «Услуги» ВТБ Онлайн выбрать «Умные сбережения». Новый сервис поможет наиболее выгодно вложить деньги, исходя из целей клиента – получить максимальный доход, сделать первые накопления, накопить на пенсию, создать «подушку безопасности» или обеспечить защиту капитала. Сервис рассчитает общую доходность портфеля и сумму потенциального дохода. Клиент может ознакомиться с составом портфеля и детальной информацией о каждом продукте. А при желании - подобрать другой портфель, изменив параметры выбора.
На текущий момент сервис доступен только клиентам с брокерскими счетами. Минимальная сумма вложений составляет 120 тыс. рублей.
«В прошлом году, несмотря на пандемию, интерес клиентов ВТБ вырос как к классическим сберегательным продуктам, так и к инвестиционным инструментам. Для тех, кто хотел бы диверсифицировать свои сбережения, но не обладает уверенным опытом в инвестировании, сервис «Умные сбережения» станет лучшим решением для формирования сбалансированного портфеля. Инвестиционные продукты позволят повысить доход, а классические – сделать портфель более устойчивым», - комментирует Святослав Островский, член правления ВТБ.
«Интерес к инвестициям в России сегодня растет стремительными темпами. За прошлый год наша клиентская база выросла на 70% и сегодня достигает уже 1,3 млн человек. С начала 2019 г. физические лица – клиенты ВТБ Капитал Инвестиции вложили в инвестиционные продукты более 800 млрд руб. Мы уверены, что этот спрос в дальнейшем будет только увеличиваться и уже скоро инвестиции станут неотъемлемой частью сбережений каждой семьи. Новый сервис даст возможность попробовать самые простые инструменты в максимально удобной и понятной для клиента форме. Для тех же, кто захочет расширить свой инвестиционный портфель за счет различных ценных бумаг всегда доступно для скачивания мобильное приложение ВТБ Мои Инвестиции», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.
В 2020 году клиенты ВТБ открыли около 800 тысяч новых брокерских счетов, из них 97% онлайн. Число клиентов ВТБ, зарегистрированных в системе торгов Московской биржи, за прошлый год увеличилось в 1,7 раз с 650 тыс. до 1 млн человек. По прогнозам ВТБ, до конца 2021 года их количество вырастет примерно до 2 млн человек.
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