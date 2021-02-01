Сельский гастролер отбирал золото у волгоградских женщин

Происшествия 01.02.2021 15:31
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01.02.2021 15:31
Полиция задержала подозреваемого в серии грабежей, совершенных в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, в течение месяца в полицию поступило сразу несколько заявлений от жительниц района. Все они сообщили, что злоумышленник срывал с них цепочки из драгоценных металлов, после чего скрывался. Среди потерпевших оказалась продавец, у которой неизвестный похитил цепочку в магазине, а также три жительницы Красноармейского района, у которых украшения незнакомец похитил на улице.
Личность грабителя была установлена, его задержали. Им оказался 33-летний ранее неоднократно судимый за совершение тяжких преступлений житель Светлоярского района. Установлено, что в дни совершения преступлений он приезжал в Красноармейский район Волгограда к своей девушке, а по дороге у прохожих похищал ювелирные украшения. Он сдавал их в ломбарды на территории других районов Волгограда.
Мужчина сознался в содеянном. Часть похищенного у него изъята. Возбуждено уголовное дело по ст.161 УК РФ "Грабеж", которая предусматривает до 4 лет лишения свободы. Подозреваемый по решению суда заключен под стражу.
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