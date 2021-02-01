Здравоохранение 01.02.2021 14:38
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01.02.2021 14:38
Запись на вакцинацию от коронавируса COVID-19 открыта на портале Госуслуг во всех регионах страны. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сегодня заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с членами правительства.
Теперь для удобства пользователей на главной странице портала появился отдельный баннер, который отсылает напрямую на страницу с формой записи, где данные пользователей предзаполнены автоматически. Остается выбрать только время и медицинскую организацию, где удобно пройти процедуру.
С 18 января эта услуга работала в тестовом режиме, регионы отлаживали механизм взаимодействия с системой здравоохранения на местах с порталом Госуслуг.
К примеру, в Волгограде еще на прошлой неделе записаться на вакцинацию от COVID-19 через сайт Госуслуг было невозможно. Кликнув на баннер, пользователь мог заполнить форму, но в конечном итоге портал предлагал ему вместо вакцинации записаться к врачу выбранного лечебного учреждения. Уже сегодня система сообщает об успешной записи в лист ожидания. "Информация о записи на вакцинацию поступит в ваш личный кабинет", - поясняется в выплывающем окошке.
Специализированная форма записи на вакцинацию от COVID-19 на портале Госуслуг, как пояснил на совещании вице-премьер Дмитрий Чернышенко, появилась 31 января.
"В форме данные пользователя предзаполнены автоматически, поэтому практически ничего не нужно вводить, человеку остается только выбрать удобное время и медицинскую организацию, где ему удобно провести процедуру", — отметил он. Вице-премьер добавил, что если в выбранной медицинской организации, например, нет свободных слотов для записи, человек может оставить заявку в листе ожидания. "То есть он никуда не теряется, и ему приходит информация, как только появляется свободное время", — заключил Чернышенко.
Сейчас жителям Волгоградской области доступна вакцина "Спутник V", созданная Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ. В последних числах января в регион поступило 12817 доз препарата "Спутник V", из них 1117 доз в новой фасовке. Ампула рассчитана на одну дозу, поэтому медикам не нужно формировать группы по пять человек из желающих сделать укол.
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