В Волгограде водитель кроссовера сбежал после наезда на 8-летнего ребенка

Происшествия 30.01.2021 10:02
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30.01.2021 10:02
Водитель кроссовера «Toyota Highlander» сбил в Центральном районе Волгограда 8-летнего мальчика и скрылся. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, 38-летний водитель «Toyota», который двигался по улице Балонина и решил повернуть на улицу Кубанская, совершил наезд на школьника, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения. Водитель скрылся с места ДТП, но в течение суток его задержали. В отношении него составлен административный протокол.
Пострадавшего мальчика с травмами госпитализировали.
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