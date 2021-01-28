Банк «Открытие»: 93% жителей ЮФО стали чаще использовать безналичные платежи из-за пандемии





Россия подтверждает репутацию одной из наиболее продвинутых стран мира в сфере финансовых технологий. 93% жителей Южного федерального округа, и столько же в среднем по России, используют современные безналичные способы оплаты. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие»*.

Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба, самый популярный способ оплачивать покупки безналичным способом – с помощью смартфона. Его используют 83% опрошенных. Причем только 13% из этого числа начали использовать свой телефон для покупок именно во время пандемии, остальные рассчитывались гаджетом и до появления коронавируса.

60% предпочитают что-то покупать через онлайн-кошельки. У 10% любимый способ оплаты через умные часы. Примечательно, что все пользователи умных часов владели этим способом еще до пандемии. А половина из них стала использовать часы чаще после появления рекомендаций сократить использование наличных.

Оплачивать покупки смартфоном стали чаще 41% опрошенных, а 28% увеличили использование онлайн-кошельков.

А вот для 58% пользователей смартфонов, 50% владельцев умных часов и 66% держателей онлайн-кошельков никаких изменений в способе безналичной оплаты не произошло. Они этими способами пользовались и раньше.