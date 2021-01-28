Банк «Открытие»: 93% жителей ЮФО стали чаще использовать безналичные платежи из-за пандемии

Экономика 28.01.2021 17:11
0
28.01.2021 17:11
Россия подтверждает репутацию одной из наиболее продвинутых стран мира в сфере финансовых технологий. 93% жителей Южного федерального округа, и столько же в среднем по России, используют современные безналичные способы оплаты. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие»*.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба, самый популярный способ оплачивать покупки безналичным способом – с помощью смартфона. Его используют 83% опрошенных. Причем только 13% из этого числа начали использовать свой телефон для покупок именно во время пандемии, остальные рассчитывались гаджетом и до появления коронавируса.
60% предпочитают что-то покупать через онлайн-кошельки. У 10% любимый способ оплаты через умные часы. Примечательно, что все пользователи умных часов владели этим способом еще до пандемии. А половина из них стала использовать часы чаще после появления рекомендаций сократить использование наличных.
Оплачивать покупки смартфоном стали чаще 41% опрошенных, а 28% увеличили использование онлайн-кошельков.
А вот для 58% пользователей смартфонов, 50% владельцев умных часов и 66% держателей онлайн-кошельков никаких изменений в способе безналичной оплаты не произошло. Они этими способами пользовались и раньше.
*Опрос проводился 18-25 января методом онлайн-интервью. Было опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России (структура выборки отражает население городов численностью от 100 тысяч человек). Статистическая погрешность опроса составляет +/-3%.
Реклама
ВТБ в 2,5 раза увеличил объем рефинансирования ипотеки в Волгоградской области28.01.2021 22:08
Экономика 28.01.2021 22:08
В Волгоградской области резко выросло число банкротов из-за пандемии28.01.2021 16:23
Экономика 28.01.2021 16:23
Софья Жилина: «Мы обязаны сделать вокруг наших детей современный мир. Это будущее города»28.01.2021 14:21
Экономика 28.01.2021 14:21
Компания экосистемы Сбера Cognitive Pilot открыла региональное представительство в Волгограде28.01.2021 14:02
Экономика 28.01.2021 14:02
Volkswagen Polo: почему автомобиль популярен у автолюбителей Волгограда28.01.2021 12:37
Экономика 28.01.2021 12:37
Депутаты рекомендовали мэрии Волгограда задуматься о передаче школьных пищеблоков в концессию28.01.2021 12:08
Экономика 28.01.2021 12:08
Клиенты Сбербанка в Волгоградской области предпочитают оплачивать услуги ЖКХ без визита в банк28.01.2021 11:35
Экономика 28.01.2021 11:35
ВТБ удвоил выдачи льготных кредитов по «Программе 1764»28.01.2021 11:13
Экономика 28.01.2021 11:13
Банк «Открытие»: 59% жителей ЮФО довольны местом своего проживания27.01.2021 20:34
Экономика 27.01.2021 20:34
Новый GEELY TUGELLA – флагманские стандарты для современного кроссовера27.01.2021 17:10
Экономика 27.01.2021 17:10
Банк «Открытие» продлевает срок действия сезонного вклада «Зимний» по ставке 4,75%27.01.2021 15:38
Экономика 27.01.2021 15:38
В Волгоградской области «подтаяли» долги по зарплате27.01.2021 15:03
Экономика 27.01.2021 15:03
Олег Савченко: молодым специалистам Волгоградской области нужно помочь с жилищными субсидиями27.01.2021 14:44
Экономика 27.01.2021 14:44
Жители Поволжья выбирают Сбербанк для рефинансирования кредитов27.01.2021 09:59
Экономика 27.01.2021 09:59
ТОП-9 волгоградских производителей антиковидных товаров включен в список Минпромторга27.01.2021 09:26
Экономика 27.01.2021 09:26
Реклама