Экономика

Банк «Открытие»: 93% жителей ЮФО стали чаще использовать безналичные платежи из-за пандемии

Экономика 28.01.2021 17:11
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28.01.2021 17:11


Россия подтверждает репутацию одной из наиболее продвинутых стран мира в сфере финансовых технологий. 93% жителей Южного федерального округа, и столько же в среднем по России, используют современные безналичные способы оплаты. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие»*.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба, самый популярный способ оплачивать покупки безналичным способом – с помощью смартфона. Его используют 83% опрошенных. Причем только 13% из этого числа начали использовать свой телефон для покупок именно во время пандемии, остальные рассчитывались гаджетом и до появления коронавируса.
60% предпочитают что-то покупать через онлайн-кошельки. У 10% любимый способ оплаты через умные часы. Примечательно, что все пользователи умных часов владели этим способом еще до пандемии. А половина из них стала использовать часы чаще после появления рекомендаций сократить использование наличных.
Оплачивать покупки смартфоном стали чаще 41% опрошенных, а 28% увеличили использование онлайн-кошельков.
А вот для 58% пользователей смартфонов, 50% владельцев умных часов и 66% держателей онлайн-кошельков никаких изменений в способе безналичной оплаты не произошло. Они этими способами пользовались и раньше.
*Опрос проводился 18-25 января методом онлайн-интервью. Было опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России (структура выборки отражает население городов численностью от 100 тысяч человек). Статистическая погрешность опроса составляет +/-3%.

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