В Волгограде осудили адвоката за 6-миллионное мошенничество

Расследования 27.01.2021 12:15
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27.01.2021 12:15
Виновным в крупном мошенничестве признан 43-летний адвокат в Волгограде. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, сегодня Дзержинский районный суд приговорил защитника к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима. Мужчину взяли под стражу сразу после оглашения приговора. У осужденного есть право обжаловать решение в апелляционной инстанции.
В судебном заседании установлено, что фигурант уголовного дела, являясь адвокатом подсудимого по уголовному делу коррупционной направленности, предложил подзащитному за 6 миллионов рублей решить вопрос о назначении ему наказания, не связанного с лишением свободы. Деньги якобы предназначались для передачи представителям судебных органов за решение вопроса о назначении подсудимому судами первой и второй инстанции Астраханской области наказания в виде штрафа в размере 2 миллиона рублей.
Подсудимый 30 января 2017 года передал адвокату оговоренную сумму. Полученными деньгами защитник распорядился по своему усмотрению.
Оперативное сопровождение осуществлялось в рамках совместных мероприятий, проведенных региональным ГУ МВД и УФСБ России по Волгоградской области.
Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
Адвокат вину не признал. Он утверждал, что бывший клиент оговорил его за некачественное оказание юридической помощи.
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