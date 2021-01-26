Минздрав дал оценку вакцинации в Волгоградской области

Федеральные новости 26.01.2021 16:56
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26.01.2021 16:56
По оценке министра здравоохранения РФ Волгоградская область – в числе лучших регионов по организации прививочной кампании. Субъекты страны, в которых наиболее хорошо организована вакцинация, Михаил Мурашко озвучил сегодня на заседании Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением коронавируса.
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт кабинета министров, глава российского ведомства отметил такие регионы, как Красноярский, Пермский края, Калининград, Белгородскую, Кировскую, Курганскую, Оренбургскую и Волгоградскую области.
«За последние 10 дней количество пунктов вакцинации увеличилось в два раза по регионам и составило 2711. Безусловно, очень важной является их доступность во всех муниципальных образованиях, в том числе с применением мобильных медицинских пунктов вакцинации. По поступающим вакцинам. На сегодня в регионы отгружено и уже используется более 2 млн доз», - отметил Михаил Мурашко. На этой неделе к поставке запланировано еще почти 2 млн единиц препарата, который оперативно направят в регионы.
Напомним, задачу по организации прививочной кампании на территории Волгоградской области поставил губернатор Андрей Бочаров. На сегодняшний день уже работают 22 пункта вакцинации, до 1 февраля они будут созданы во всех без исключения муниципальных образованиях.
Помимо записи через портал Госуслуг можно также воспользоваться иными способами предварительной записи, в том числе по телефонам, указанным на сайтах медучреждений и облздрава. Кроме того, сотрудники поликлиник сами обзванивают жителей и приглашают на вакцинацию. Особое внимание при этом уделяется ветеранам, пожилым гражданам, членам многодетных семей, а также представителям других социальных категорий, которые относятся к группам риска. На сегодняшний день порядка 8 тысяч жителей уже получили защиту от коронавирусной инфекции.
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