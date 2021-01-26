Федеральные новости

Минздрав дал оценку вакцинации в Волгоградской области

Федеральные новости 26.01.2021 16:56
0
26.01.2021 16:56


По оценке министра здравоохранения РФ Волгоградская область – в числе лучших регионов по организации прививочной кампании. Субъекты страны, в которых наиболее хорошо организована вакцинация, Михаил Мурашко озвучил сегодня на заседании Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением коронавируса.
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт кабинета министров, глава российского ведомства отметил такие регионы, как Красноярский, Пермский края, Калининград, Белгородскую, Кировскую, Курганскую, Оренбургскую и Волгоградскую области.
«За последние 10 дней количество пунктов вакцинации увеличилось в два раза по регионам и составило 2711. Безусловно, очень важной является их доступность во всех муниципальных образованиях, в том числе с применением мобильных медицинских пунктов вакцинации.  По поступающим вакцинам. На сегодня в регионы отгружено и уже используется более 2 млн доз», - отметил Михаил Мурашко. На этой неделе к поставке запланировано еще почти 2 млн единиц препарата,  который оперативно направят в регионы.
Напомним, задачу по организации прививочной кампании на территории Волгоградской области поставил губернатор Андрей Бочаров. На сегодняшний день уже работают 22 пункта вакцинации, до 1 февраля они будут созданы во всех без исключения муниципальных образованиях.
Помимо записи через портал Госуслуг можно также воспользоваться иными способами предварительной записи, в том числе по телефонам, указанным на сайтах медучреждений и облздрава. Кроме того, сотрудники поликлиник сами обзванивают жителей и приглашают на вакцинацию. Особое внимание при этом уделяется ветеранам, пожилым гражданам, членам многодетных семей, а также представителям других социальных категорий, которые относятся к группам риска. На сегодняшний день порядка 8 тысяч жителей уже получили защиту от коронавирусной инфекции.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача"- сдача в этом году!

Электроды АНО-21 - 150 руб., свёрла, диски отрезные и т.д.. 95 50 05

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750
Федеральные новости
23.01.2021 22:01
Федеральные новости 23.01.2021 22:01
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
19.01.2021 20:00
Федеральные новости 19.01.2021 20:00
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
19.01.2021 15:04
Федеральные новости 19.01.2021 15:04
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
15.01.2021 08:39
Федеральные новости 15.01.2021 08:39
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
11.01.2021 16:06
Федеральные новости 11.01.2021 16:06
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
09.01.2021 12:38
Федеральные новости 09.01.2021 12:38
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
07.01.2021 15:20
Федеральные новости 07.01.2021 15:20
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
05.01.2021 10:39
Федеральные новости 05.01.2021 10:39
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
03.01.2021 18:29
Федеральные новости 03.01.2021 18:29
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
30.12.2020 11:23
Федеральные новости 30.12.2020 11:23
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
29.12.2020 20:36
Федеральные новости 29.12.2020 20:36
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
27.12.2020 15:05
Федеральные новости 27.12.2020 15:05
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
24.12.2020 10:59
Федеральные новости 24.12.2020 10:59
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
22.12.2020 14:32
Федеральные новости 22.12.2020 14:32
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
22.12.2020 10:43
Федеральные новости 22.12.2020 10:43
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:46
Вячеслав Кузьменко: о туманных перспективах общепита Волгограда в условиях COVID-19Смотреть фотографии
16:56
Минздрав дал оценку вакцинации в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:18
Назначена дата прощания с экс-депутатом Волгоградской облдумы Александром ПотаповымСмотреть фотографии
16:04
Генеральным директором «Открытие Факторинг» назначен Александр ПестовСмотреть фотографии
15:17
В Волгограде ИФНС хочет обанкротить фирму депутата-единороссаСмотреть фотографии
14:48
В центре Волгограда снежная лавина проломила козырек «Опоры России»Смотреть фотографии
14:35
«Я тебе морду набью!»: волгоградские водители весело отметили праздник (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:00
Сбер научит будущих выпускников вузов быть успешными в современной бизнес-средеСмотреть фотографии
13:57
Банк «Открытие» обновил мобильный банк для предпринимателейСмотреть фотографии
13:53
Покусавший сотрудника ДПС волгоградец загладит вину деньгамиСмотреть фотографии
13:06
«Две недели лечилась сама»: 40-летняя волгоградка умерла от коронавирусаСмотреть фотографии
12:28
Сам себе связист: абоненты МегаФона подключаются к сотовой связи через приложение и ГосуслугиСмотреть фотографии
12:25
В Волгограде мать двоих детей стала бомжом из-за судебного приставаСмотреть фотографии
12:04
В Волгограде уволена директор областного медицинского информационно-аналитического центраСмотреть фотографии
12:04
Азартная волгоградка перевела мошеннику миллион для игры на курсе криптовалютСмотреть фотографии
11:25
«Все в порядке, бабушка!»: волгоградцы могут управлять электросчетами родственниковСмотреть фотографии
11:10
Волгоградцу вынесли жесткий приговор за нападение на скупку с ножкой от стулаСмотреть фотографии
10:48
Волгоградский театр в поисках четвероногого актераСмотреть фотографии
10:34
Волгоградцы стали экономить на интернет-покупкахСмотреть фотографии
10:21
В Волгограде разыскивают сомнительное масло фабрики-«фантома»Смотреть фотографии
09:58
Под Волгоградом иномарка сбила 9-летнюю школьницуСмотреть фотографии
08:34
Туман, гололед и морось: Волгоградской области не обещают солнечных деньковСмотреть фотографии
20:01
От коронавируса скончался экс-депутат Волгоградской облдумы Александр ПотаповСмотреть фотографии
18:57
«Кто здесь старший?»: пьяный за рулем «Mitsubishi» протаранил машину ДПС ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:49
Более 70 тысяч Татьян застраховали свою жизнь и купили ОСАГО в финансовой группе «Открытие»Смотреть фотографии
17:38
Жуткая смерть: рабочего намотало на конвейер в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:28
Пандемия не повлияла: налоговые поступления в Волгоградской области растутСмотреть фотографии
15:57
Под Волгоградом осудили покалечившего сына в гонках с полицией отца-лихачаСмотреть фотографии
15:41
"Любим Волгоград, но...": студенты вузов о планах на жизнь после дипломаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:33
Пришёл в Сбер — оформил ОСАГОСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 