В Волгограде мать двоих детей стала бомжом из-за судебного пристава

Происшествия 26.01.2021 12:25
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26.01.2021 12:25
Уголовное дело о халатности возбуждено в отношении 39-летней сотрудницы службы судебных приставов в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, надзорная проверка показала, что из-за действий пристава единственного жилья лишилась мать с двумя несовершеннолетними детьми.
Установлено, что в январе 2017 года судебным приставом в отношении женщины было возбуждено исполнительное производство о взыскании в пользу ГУ УПФР в Краснооктябрьском районе Волгограда страховых взносов на сумму 134 тысячи рублей. Пристав, располагая сведениями о наличии в собственности должника двухкомнатной квартиры и комнаты в общежитии, своевременных мер по запрету совершения регистрационных действий с недвижимым имуществом не предпринимала. Должницу о возбуждении в отношении нее исполнительного производства не уведомляла. В результате женщина в марте 2017 года продала комнату в общежитии. Служба судебных приставов зная, что часть имущества уже не является собственностью должника, наложила арест на единственное жилье волгоградки. В июне 2020 года ее квартиру за долги реализовали. В результате женщина с двумя несовершеннолетними детьми осталась без единственного жилья и в настоящее время пытается оспорить отчуждение квартиры в судебном порядке.
Расследование уголовного дела проводит следственный отдел по Краснооктябрьскому району СУ СК РФ по Волгоградской области.
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