Происшествия

В Волгограде мать двоих детей стала бомжом из-за судебного пристава

Происшествия 26.01.2021 12:25
0
26.01.2021 12:25


Уголовное дело о халатности возбуждено в отношении 39-летней сотрудницы службы судебных приставов в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, надзорная проверка показала, что из-за действий пристава единственного жилья лишилась мать с двумя несовершеннолетними детьми.
Установлено, что в январе 2017 года судебным приставом в отношении женщины было возбуждено исполнительное производство о взыскании в пользу ГУ УПФР в Краснооктябрьском районе Волгограда страховых взносов на сумму 134 тысячи рублей. Пристав, располагая сведениями о наличии в собственности должника двухкомнатной квартиры и комнаты в общежитии, своевременных мер по запрету совершения регистрационных действий с недвижимым имуществом не предпринимала. Должницу о возбуждении в отношении нее исполнительного производства не уведомляла. В результате женщина в марте 2017 года продала комнату в общежитии. Служба судебных приставов зная, что часть имущества уже не является собственностью должника, наложила арест на единственное жилье волгоградки. В июне 2020 года ее квартиру за долги реализовали. В результате женщина с двумя несовершеннолетними детьми осталась без единственного жилья и в настоящее время пытается оспорить отчуждение квартиры в судебном порядке.
Расследование уголовного дела проводит следственный отдел по Краснооктябрьскому району СУ СК РФ по Волгоградской области.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача"- сдача в этом году!

Электроды АНО-21 - 150 руб., свёрла, диски отрезные и т.д.. 95 50 05

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750
Происшествия
26.01.2021 14:35
Происшествия 26.01.2021 14:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.01.2021 13:53
Происшествия 26.01.2021 13:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.01.2021 12:04
Происшествия 26.01.2021 12:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.01.2021 09:58
Происшествия 26.01.2021 09:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.01.2021 18:57
Происшествия 25.01.2021 18:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.01.2021 17:38
Происшествия 25.01.2021 17:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.01.2021 14:01
Происшествия 25.01.2021 14:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.01.2021 12:45
Происшествия 25.01.2021 12:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.01.2021 09:06
Происшествия 25.01.2021 09:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.01.2021 09:50
Происшествия 24.01.2021 09:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.01.2021 15:31
Происшествия 23.01.2021 15:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.01.2021 11:53
Происшествия 23.01.2021 11:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.01.2021 10:29
Происшествия 23.01.2021 10:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.01.2021 16:30
Происшествия 22.01.2021 16:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.01.2021 12:55
Происшествия 22.01.2021 12:55
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:46
Вячеслав Кузьменко: о туманных перспективах общепита Волгограда в условиях COVID-19Смотреть фотографии
16:56
Минздрав дал оценку вакцинации в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:18
Назначена дата прощания с экс-депутатом Волгоградской облдумы Александром ПотаповымСмотреть фотографии
16:04
Генеральным директором «Открытие Факторинг» назначен Александр ПестовСмотреть фотографии
15:17
В Волгограде ИФНС хочет обанкротить фирму депутата-единороссаСмотреть фотографии
14:48
В центре Волгограда снежная лавина проломила козырек «Опоры России»Смотреть фотографии
14:35
«Я тебе морду набью!»: волгоградские водители весело отметили праздник (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:00
Сбер научит будущих выпускников вузов быть успешными в современной бизнес-средеСмотреть фотографии
13:57
Банк «Открытие» обновил мобильный банк для предпринимателейСмотреть фотографии
13:53
Покусавший сотрудника ДПС волгоградец загладит вину деньгамиСмотреть фотографии
13:06
«Две недели лечилась сама»: 40-летняя волгоградка умерла от коронавирусаСмотреть фотографии
12:28
Сам себе связист: абоненты МегаФона подключаются к сотовой связи через приложение и ГосуслугиСмотреть фотографии
12:25
В Волгограде мать двоих детей стала бомжом из-за судебного приставаСмотреть фотографии
12:04
В Волгограде уволена директор областного медицинского информационно-аналитического центраСмотреть фотографии
12:04
Азартная волгоградка перевела мошеннику миллион для игры на курсе криптовалютСмотреть фотографии
11:25
«Все в порядке, бабушка!»: волгоградцы могут управлять электросчетами родственниковСмотреть фотографии
11:10
Волгоградцу вынесли жесткий приговор за нападение на скупку с ножкой от стулаСмотреть фотографии
10:48
Волгоградский театр в поисках четвероногого актераСмотреть фотографии
10:34
Волгоградцы стали экономить на интернет-покупкахСмотреть фотографии
10:21
В Волгограде разыскивают сомнительное масло фабрики-«фантома»Смотреть фотографии
09:58
Под Волгоградом иномарка сбила 9-летнюю школьницуСмотреть фотографии
08:34
Туман, гололед и морось: Волгоградской области не обещают солнечных деньковСмотреть фотографии
20:01
От коронавируса скончался экс-депутат Волгоградской облдумы Александр ПотаповСмотреть фотографии
18:57
«Кто здесь старший?»: пьяный за рулем «Mitsubishi» протаранил машину ДПС ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:49
Более 70 тысяч Татьян застраховали свою жизнь и купили ОСАГО в финансовой группе «Открытие»Смотреть фотографии
17:38
Жуткая смерть: рабочего намотало на конвейер в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:28
Пандемия не повлияла: налоговые поступления в Волгоградской области растутСмотреть фотографии
15:57
Под Волгоградом осудили покалечившего сына в гонках с полицией отца-лихачаСмотреть фотографии
15:41
"Любим Волгоград, но...": студенты вузов о планах на жизнь после дипломаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:33
Пришёл в Сбер — оформил ОСАГОСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 