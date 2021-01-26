Под Волгоградом иномарка сбила 9-летнюю школьницу





Девочка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу и попала под колеса Volkswagen Touareg. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, ДТП произошло накануне днем в Волжском на пересечении улиц Комсомольская и Карла Маркса.

По предварительной информации, 44-летний водитель иномарки при повороте налево совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. В результате ДТП ребенка с травмой доставили в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области