ФСБ и Росгвардия прервали азартную игру в Волгограде





Деятельность подпольного игрового клуба пресечена силовиками в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталья Рудник, азартная игра велась в нежилом строении на улице Южно-Украинская. На днях следователи регионального управления СКР, во взаимодействии с оперативными сотрудниками областного УФСБ России, при силовой поддержке Росгвардии пресекли работу нелегального заведения. В этот момент в зале, который был оборудован более 60 аппаратами и терминалами, находились свыше 20 игроков и администратор.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой). Известно, что подпольное заведение работало с весны прошлого года.



