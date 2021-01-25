ФСБ и Росгвардия прервали азартную игру в Волгограде

Происшествия 25.01.2021 12:45
0
25.01.2021 12:45
Деятельность подпольного игрового клуба пресечена силовиками в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталья Рудник, азартная игра велась в нежилом строении на улице Южно-Украинская. На днях следователи регионального управления СКР, во взаимодействии с оперативными сотрудниками областного УФСБ России, при силовой поддержке Росгвардии пресекли работу нелегального заведения. В этот момент в зале, который был оборудован более 60 аппаратами и терминалами, находились свыше 20 игроков и администратор.
Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой). Известно, что подпольное заведение работало с весны прошлого года.
Реклама
Впечаталась в автогрейдер: пять человек ранены в ДТП с маршруткой в Волгоградской области25.01.2021 14:01
Происшествия 25.01.2021 14:01
Раздался хлопок: в девятиэтажке Волгограда воспламенились электрощитки на нескольких этажах25.01.2021 09:06
Происшествия 25.01.2021 09:06
Женщина-водитель на «Инфинити» сбила пешехода в центре Волгограда24.01.2021 09:50
Происшествия 24.01.2021 09:50
Задержания начались на незаконной акции протеста в Волгограде (ВИДЕО)23.01.2021 15:31
Происшествия 23.01.2021 15:31
Взрывная ситуация: в квартире арестованного координатора штаба Навального в Волгограде нашли газовый баллон23.01.2021 11:53
Происшествия 23.01.2021 11:53
Виновником крупной аварии в центре Волгограда назвали водителя Mercedes23.01.2021 10:29
Происшествия 23.01.2021 10:29
В Ворошиловском районе Волгограда движение трамваев изменили из-за «поцелуя» на рельсах22.01.2021 16:30
Происшествия 22.01.2021 16:30
Из крана с холодной водой хлещет кипяток: многоэтажка осталась без тепла на юге Волгограда22.01.2021 12:55
Происшествия 22.01.2021 12:55
"Mercedes в хлам, водитель в больнице": крупное ДТП в центре Волгограда (ВИДЕО)22.01.2021 12:47
Происшествия 22.01.2021 12:47
В центре Волгограда потушили пожар в кафе22.01.2021 09:29
Происшествия 22.01.2021 09:29
В Волгограде у Мамаева кургана нашли авиабомбу21.01.2021 16:09
Происшествия 21.01.2021 16:09
Вокзал в Волгограде грозились взорвать в новогоднюю ночь21.01.2021 15:01
Происшествия 21.01.2021 15:01
Как мазут: черная вода льется из крана у жительницы Волгоградской области (ВИДЕО)21.01.2021 13:23
Происшествия 21.01.2021 13:23
В Волгограде трое рецидивистов попались на краже забора (ВИДЕО)21.01.2021 11:47
Происшествия 21.01.2021 11:47
Остров в Волгограде попал на карантин21.01.2021 10:09
Происшествия 21.01.2021 10:09
Реклама