В Волгоградской области 115 человек умерли от коронавируса в новом году

Здравоохранение 24.01.2021 11:23
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24.01.2021 11:23
С начала года в Волгоградской области от коронавируса скончались 115 человек, из них четверо – за минувшие сутки. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные правительственного сайта стопкоронавирус.рф.
У 252 человек за сутки был выявлен COVID-19, а 238 пациентов выздоровели.
Всего в регионе зарегистрировано 41,7 тысячи случаев заражения COVID-19. Скончались 573 человека.
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