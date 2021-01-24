В Волгоградской области 115 человек умерли от коронавируса в новом году





С начала года в Волгоградской области от коронавируса скончались 115 человек, из них четверо – за минувшие сутки. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные правительственного сайта стопкоронавирус.рф.

У 252 человек за сутки был выявлен COVID-19, а 238 пациентов выздоровели.

Всего в регионе зарегистрировано 41,7 тысячи случаев заражения COVID-19. Скончались 573 человека.



