Банк «Открытие» и «Открытие Факторинг» реализовали первую сделку по факторинговому финансированию экспорта
Экономика 22.01.2021 10:31
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22.01.2021 10:31
«Открытие Факторинг» при содействии банка Открытие и ГК «УЛК» заключили договор факторингового обслуживания экспортных поставок по всему миру.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка, в рамках первого транша «Открытие Факторинг» профинансировала поставки пиломатериалов и пеллет (биотоплива из древесных отходов) покупателям в Великобритании, Бельгии, Нидерландах, Китае и Египте. Экспортер – ГК «УЛК», крупнейший в России лесной холдинг по заготовке и производству пиломатериалов.
Экспортный факторинг помогает участникам ВЭД получить деньги без залога сразу после поставки товаров в адрес нерезидентов России. Это позволяет экспортеру не только пополнять оборотный капитал компании и более эффективно управлять денежными потоками, но и открывает возможности для увеличения объема продаж по всему миру.
Елена Думенкова, коммерческий директор «Открытие Факторинг»:
«Для нас эта сделка прецедентная, поскольку мы впервые предложили факторинговый продукт для финансирования экспортных поставок. Планируем и далее развивать свою продуктовую линейку для участников внешнеэкономической деятельности».
Ирина Король, начальник управления АПК, торговли и финансового сектора банка «Открытие»:
«Сделка осуществлена в рекордно короткие сроки. У клиента новый продукт нашел позитивный отклик. В дальнейшем мы будем использовать его как типовой продукт для финансирования кассовых разрывов экспортеров».
Компании группы «УЛК» занимаются заготовкой и переработкой древесины, утилизацией отходов лесопиления и лесовосстановлением. Лесной холдинг – активный участник внешнеторговой деятельности, партнеры компании расположены по всему миру.
Татьяна Зенина, заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «ГК «УЛК»:
«Наша компания ранее не пользовалась таким инструментом как факторинг. В процессе подготовки сделки мы для себя отметили, что он действительно является актуальным для компании, решает вопрос кассовых разрывов, так как с момента отгрузки продукции с завода до получения полной оплаты существует разрыв во времени. Данный инструмент позволяет компании оперативно привлечь необходимую ликвидность. Мы благодарим коллег из банка «Открытие» и «Открытие Факторинг» за проработку и реализацию сделки».
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