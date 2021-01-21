Строил коттедж на чужие пенсии: в Волгоградской области начался суд над бывшим директором психинтерната





Громкое дело поступило в Алексеевский районный суд. Как рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, бывший директор психоневрологического интерната обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение имущества, вверенного виновному, лицом с использованием своего служебного положения).

По версии следствия, обвиняемый в сентябре 2018 года изготовил подложные документы о приобретении и выдаче недееспособным гражданам продуктов питания и предметов личной гигиены за счет их сбережений на сумму 125 тыс. рублей. Вместе с тем фактически на указанные деньги обвиняемый приобрел у местного предпринимателя строительные материалы для своего коттеджа.

Оперативное сопровождение расследования осуществлялось отделением в Урюпинске УФСБ России по Волгоградской области.

Расследование уголовного дела проводилось ОМВД России по Алексеевскому району Волгоградской области. Вину в инкриминируемом деянии мужчина отрицает.

Проверив материалы уголовного дела, прокуратура Алексеевского района посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения.

Санкция ч.3 ст.160 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.

Как сообщили ИА «Высота 102» в районном суде, дело рассматривается в отношении бывшего директора Усть-Бузулукского психоневрологического интерната Сергея Шустова. В 2019 году он был уволен со своей должности за многочисленные нарушения, сообщали тогда в администрации региона. Однако за какие именно, не пояснялось.

Фото сайта интерната.