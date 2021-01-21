ВТБ в Волгоградской области выдал более 1 млрд рублей по ипотеке с господдержкой

Экономика 21.01.2021 14:43 Новости компаний
0
21.01.2021 14:43 Новости компаний
ВТБ предоставил жителям Волгоградской области более 700 льготных кредитов в рамках программы «Ипотека с господдержкой 2020» на сумму 1,3 млрд рублей. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе банка.
В целом по стране клиенты ВТБ оформили свыше 64 тысяч льготных кредитов в рамках госпрограммы на сумму более 200 млрд рублей. В общем объеме ипотечных выдач банка ее доля превышает 20%.
Наибольшая доля продаж в рамках льготной ипотеки формируется в Москве и области – 28% по числу сделок и 47% – по объему выдач. В Московском регионе клиенты оформили 18,2 тыс. кредитов по сниженной ставке на 95,5 млрд рублей. В Санкт-Петербурге и Ленобласти объем выдач составляет 24,9 млрд рублей, Республике Татарстан - 8,1 млрд, Новосибирской области - 6,7 млрд, Краснодарском крае - 6,5 млрд.
«Кредиты с господдержкой стали основным драйвером ипотечных продаж – к началу нового года российские банки выдали по ним более 1 трлн рублей. В ВТБ программа занимает свыше 20% от общего объема сделок, значительная часть кредитов на новостройки оформляется именно под 6,1%. Мы уверены, что льготная ипотека останется драйвером роста рынка в период ее действия в этом году. Как один из ведущих участников госпрограммы мы готовы в полном объеме удовлетворить спрос наших клиентов на получение кредитов по сниженной ставке для решения их жилищного вопроса. Это – наша стратегическая задача», – комментирует Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ.
Размер первоначального взноса по программе «Ипотека с господдержкой» в ВТБ составляет от 15% от стоимости приобретаемого объекта. Оформить кредит по льготной ставке 6,1% годовых могут клиенты банка, покупающие квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 12 млн рублей для Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн рублей – для остальных регионов страны. Максимальный срок кредита – до 30 лет.
Реклама
Три четверти потребкредитов в Поволжском банке Сбербанка оформляются онлайн21.01.2021 15:48
Экономика 21.01.2021 15:48
Банк «Открытие» предоставил мезонинное финансирование группе «ГОТЭК»21.01.2021 13:11
Экономика 21.01.2021 13:11
На Волгоград надвигается еще одна концессия21.01.2021 12:30
Экономика 21.01.2021 12:30
Банк «Открытие» на треть увеличил розничный кредитный портфель в 2020 году21.01.2021 11:54
Экономика 21.01.2021 11:54
Губернатор призвал заводы Волгоградской области быть ближе к природе21.01.2021 10:44
Экономика 21.01.2021 10:44
Движение вверх: Волгоградстат зафиксировал новые цены на продукты21.01.2021 08:00
Экономика 21.01.2021 08:00
ВТБ: Рынок классических сбережений в России достаточно уверенно преодолел сложный и неоднозначный 2020 год20.01.2021 15:32
Экономика 20.01.2021 15:32
Банк «Открытие» внедрил передовое решение для защиты от финансового мошенничества20.01.2021 12:04
Экономика 20.01.2021 12:04
77 тысяч семей в Поволжье улучшили жилищные условия с помощью ипотеки от Сбербанка20.01.2021 10:19
Экономика 20.01.2021 10:19
Корпоративные клиенты Сбера теперь могут заниматься внешнеэкономической деятельностью с помощью мобильного приложения19.01.2021 16:55
Экономика 19.01.2021 16:55
Оплачивайте счета за электроэнергию с помощью Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay без комиссии19.01.2021 15:37
Экономика 19.01.2021 15:37
Треть всех переводов клиенты ВТБ совершают через СБП19.01.2021 11:07
Экономика 19.01.2021 11:07
В Волгограде последнее авто завода-банкрота ушло с молотка19.01.2021 09:05
Экономика 19.01.2021 09:05
Сбербанк зафиксировал в 2020 году рост объема средств на счетах клиентов18.01.2021 14:22
Экономика 18.01.2021 14:22
ВТБ увеличивает лимиты на переводы через СБП18.01.2021 12:11
Экономика 18.01.2021 12:11
Реклама