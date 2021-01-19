Корпоративные клиенты Сбера теперь могут заниматься внешнеэкономической деятельностью с помощью мобильного приложения
Экономика 19.01.2021 16:55 Новости компаний
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19.01.2021 16:55 Новости компаний
Корпоративные клиенты Сбера теперь могут отправить экспортный или импортный контракт на валютный контроль прямо в мобильном приложении интернет-банка СберБизнес на платформе Android. Как сообщили ИА "Высота 102" в банке, для этого достаточно зайти в раздел «ВЭД» приложения, сфотографировать контракт камерой смартфона (или вложить файлом) и отправить документ в банк. Владельцам устройств на платформе iOS данная функция станет доступна в феврале.
"Раздел ʺВЭДʺ появился в нашем мобильном приложении на Android и iOS в конце 2020 года. В нём клиенты видят весь список контрактов на валютном контроле и получают уведомления в виде дашборда с их статусами (критичные, важные и информационные). Раздел также показывает уникальный номер контракта, даты создания и завершения обязательств по нему, сальдо в валюте контракта. Раньше такая информация была доступна только в веб-версии СберБизнес, поэтому для работы с контрактами требовался компьютер или ноутбук. Теперь это можно делать со смартфона", - сообщила Наталья Голудина, советник заместителя Председателя Правления Сбербанка.
Прохождение валютного контроля — законодательная обязанность всех участников ВЭД. Валютному контролю подлежат все операции и расчёты с иностранными компаниями или гражданами как в валюте, так и в рублях. Мобильные сервисы Сбера дают клиентам полную картину происходящего по их международным контрактам, помогают не пропустить важную информацию, оперативно принять решение и избежать штрафов от регулятора.
Приложение СберБизнес на платформе Android доступно на Google Play и на платформе iOS в AppStore.
Фото ru.freepik.com
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