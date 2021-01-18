



Задержание Алексея Навального в аэропорту Москвы вызвало шторм в российском медиапространстве. Мощный информационный поток обрушился на головы рядовых жителей необъятной России. С авторитетными оценками последних политических событий выступили эксперты всех мастей, калибров и рангов.

ИА «Высота 102» показались любопытными рассуждения волгоградского журналиста на данную тему. Александр Поляничко не стал дожидаться первого камня в свой адрес от критиков его поста в соцсетях. Он сам иронично заметил, что «когда сотрудник госСМИ рассуждает о Навальном это, конечно, смешно». Смешно, но, тем не менее, небезынтересно.

Начнем со спойлеров – Александр Поляничко считает, что прибывший в Россию оппозиционер - не красавчик. Затем вспоминает приезд Навального в Волгоград, но, кстати, не упоминает про самую громкую и скандальную историю с Родиной-Матерью, которую в соцсетях сторонники блогера «облили зеленкой». Пожалуй, это самое яркое, если не единственное воспоминание волгоградцев о гастроли Навального в город-герой. Суд, если помните, расценил неуместную шутку, как публичное осквернение символов воинской славы» и привлек начальника местного штаба блогера к уголовной ответственности.

Поляничко пишет не об этом. Он на удивление огорчен столь быстрым задержанием Навального, видит в истории с его отравлением, да и вообще в его политической деятельности, узнаваемые литературные реминисценции, рисует альтернативную картину будущего, в котором оппозиционер находится там, где он мечтает оказаться. Ко всему прочему, автор ставит берлинскому пациенту абсолютно новый диагноз – «адреналиновая наркомания». Далее цитируем:

«Почему прибывший сегодня в Россию «берлинский пациент» - не красавчик? За Навальным стоит крупный западный капитал. Власть в России вынуждена избегать прямых мер в отношении человека, за которым стоят ТАКИЕ люди. Поэтому все «репрессии» в отношении Навального носят хаотичный и сбивчивый характер - то неудачно посадят, то неудачно отравят… Хотя есть десятки примеров, когда у нас и сажают быстро, и убивают метким выстрелом (ни к чему не призываю - пусть Алексей живет долго и счастливо!)

Навальный – это «политический вирус» западной буржуазии. Безусловно, он умный и талантливый политик, но именно его ум выдает лживость, двойное дно его «политической программы». Ведь на самом деле никакой программы у него нет – только чистый популизм и манипуляции. Навальный явно умнее и может больше, чем то, что он пытается втюхать широким массам.

Если разобрать этот «политический вирус», мы увидим кропотливую работу лучших англо-сакских гуманитарных институтов. Итак, возьмем живую и простую речь (в противовес чиновничьему официозу), близкий молодежи внешний вид (без костюма и галстука), идеи справедливости с налетом черносотенной соборности (Достоевский наше всё) – и вот готова яркая политическая поп-звезда. Но плывет этот паровоз плохо.

Когда весной 2018 года Навальный приехал в Волгоград и долго рассказывал, кто и сколько ворует в нашей стране, один работяга из толпы, с таким пролетарским прищуром, спросил Алексея: «А откуда нам знать, что ты также не будешь воровать, когда придешь к власти? Как ты эту систему изменишь?..» Навальный растерялся (с его опытом публичных выступлений!), и после заминки сказал: «Вы должны мне поверить!» Толпа в ответ грустно рассмеялась.

Народ в провинции более вдумчивый, он сразу видит фальшь. Тут другая правда - посконная, кондовая, сермяжная, до сих пор непонятная для социальных инженеров Тавистокского института. Им невдомек, что щупать российские умы идеей справедливости («Воруют у нас с вами!») бесполезно, это не сработает. Да, выходили на улицы Мск и СПб местные и понаехавшие креаклы – картинка на видео была эффектная. Но это всего лишь 1% от всего народа, который в своей массе безмолвствует. Навальный думает, что выстраивает диалог с носителями идей Достоевского, а на самом деле он общается людьми советского менталитета. Факт воровства у них вызывает не возмущение, а зависть!

Так что же есть «Навальный», что скрывается за оболочкой этого «политического вируса»? При всем моем критическом отношении к Зюганову, он сказал лучше всех: «Навальный – это Ельцин в красивой литературной оболочке». Далее версии могут быть различными.

А если сверхцель Навального – распил на металлолом ядерного оружия России? Кажется фантастикой? В 1990 году тоже многие не верили. В действительности ядерное оружие сейчас наша главная «скрепа». Без ракет будет уже не РФ, а Соединенные Штаты России по типу СНГ. Или сразу поделят страну огромными кусками между акционерами проекта «Навальный».

В Кремле это понимают, поэтому напряжение будет нарастать. Обе стороны ведут себя нервно: у Алексея все признаки адреналиновой наркомании, он уже не может без борьбы, риска, куража. Власть торопится.

Вот зачем его «закрыли» сразу по прилету? Интересно было посмотреть на первые действия! Большая пресс-конференция, несколько громких интервью, шоу-митинг? Или, прежде всего, Навальный поехал бы искать пилотов и врачей «скорой», которые спасли ему жизнь? Чтобы поблагодарить, пожать руки?..

Кто-нибудь вообще помнит про этих людей? За полгода только одно СМИ из Омска догадалось взять короткое интервью у медбрата Артёма Чернявского из той самой «скорой»:

«Когда мы делали инструментальное обследование, то не знали, что это Навальный. Есть пациент, мы ему помогаем. Мы что, ему в лицо заглядывали? Не до того было. Только потом, когда я начал записывать данные, переспрашиваю: «Это случайно не тот Навальный?» — «Тот», — говорят…»

Вот он - настоящий шукшинский персонаж! Даже немецкие врачи признали, что своей жизнью Навальный обязан пилоту самолета и бригаде скорой. И что? Наше общество настолько пропитано ненавистью и недоверием, что в этой истории мы не увидели важного - как простые люди спасли жизнь непростого человека».











