Экономика

Вся правда о безработице: 187 предприятий Волгоградской области готовятся к сокращению персонала

Экономика 17.01.2021 20:26
0
17.01.2021 20:26


Ситуация на  рынке труда Волгоградской области остается напряженной. Такие выводы, сообщает ИА «Высота 102»,   содержатся в аналитической записке, опубликованной на сайте администрации Волгоградской области. Связано это с социально-экономическими последствиями коронавирусной инфекции. Так, за 10 месяцев численность занятых по сравнению с этим же периодом прошлого года снизилась на 26,5 тысяч человек. Количество  безработных составило 96,1 тыс. человек и увеличилась почти на 30 тысяч человек. Уровень безработицы составил 7,7 процентного пункта, что по сравнению с 2019 годом больше на 2,4 пункта.
Самое серьезное снижение численности персонала наблюдалось в сфере деятельности гостиниц и общественного питания, предоставления прочих услуг, в финансовой, страховой сферах, в торговле, в деятельности по операциям с недвижимым имуществом. «Устояла» сфера административной деятельности, госуправления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения, добычи полезных ископаемых и обеспечения электрической энергии, где даже наблюдался небольшой рост численности сотрудников. 
Хотя после отмены ограничительных мероприятий на рынке труда в Волгоградской области ситуация на рынке труда изменилась в лучшую сторону за счет создания временных рабочих мест и активизации работодателей, с начала 2020 года количество безработных по данным на 1 декабря увеличился почти в 4 раза – с 9,2 тыс. до 32 тысяч человек. 
Самой многочисленной группой безработных в регионе стали граждане, имеющие общее образование. На втором месте идут жители в возрасте от 30 до 49 лет. На третьем – те, кто потерял работу после 1 марта 2020 года. Самая небольшая группа безработных – это жители региона, впервые ищущие работу и не имеющие квалификации. 
Всего с начала прошлого года по декабрь 659 работодателей высвободили в связи с ликвидацией организаций или сокращением численности 8,1 тыс. работников. Правда, 253 работодателя вновь приняли на работу почти 4 тысячи человек. По состоянию на конец декабря 2020 года еще 187 предприятий заявили о намерении уволить 1,5 тыс. человек.  В отпусках без сохранения зарплаты, в простое или на неполной занятости в регионе находились еще 4,5 тысяч человек, на временной удаленной работе – 16,8 тысяч человек. 
В администрации Волгоградской области оценили и нынешние риски, которые могут привести к росту безработицы. Это – прекращение временных мер поддержки занятости, а также объективно происходящие изменения структуры экономики, рост численности высвобождаемых работников, увольнение работников, находящихся в режимах неполной занятости,  и высокая неопределенность продолжительности пандемии и ограничительных мер. 
Как стало известно ИА «Высота 102», в настоящее время в администрации региона готовятся утвердить комплекс мер по восстановлению численности занятого населения на территории региона. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача"- сдача в этом году!

Подвесные потолки Армстронг. Плита - 85 руб./шт.. 95 50 05; 95 50 06

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750
Экономика
16.01.2021 18:12
Экономика 16.01.2021 18:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.01.2021 14:40
Экономика 15.01.2021 14:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.01.2021 14:32
Экономика 15.01.2021 14:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.01.2021 13:21
Экономика 14.01.2021 13:21
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.01.2021 11:51
Экономика 14.01.2021 11:51
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.01.2021 19:37
Экономика 13.01.2021 19:37
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.01.2021 18:38
Экономика 13.01.2021 18:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.01.2021 17:12
Экономика 13.01.2021 17:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.01.2021 17:05
Экономика 13.01.2021 17:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.01.2021 11:56
Экономика 13.01.2021 11:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.01.2021 11:04
Экономика 13.01.2021 11:04
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.01.2021 18:59
Экономика 12.01.2021 18:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.01.2021 16:31
Экономика 12.01.2021 16:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.01.2021 15:53
Экономика 12.01.2021 15:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.01.2021 14:45
Экономика 12.01.2021 14:45
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

22:18
В Москве задержали прилетевшего из Германии Алексея НавальногоСмотреть фотографии
20:26
Вся правда о безработице: 187 предприятий Волгоградской области готовятся к сокращению персоналаСмотреть фотографии
17:49
На Волгоград надвигается новый снегопадСмотреть фотографии
16:10
В Волгограде простились с легендой «Ротора»Смотреть фотографии
15:54
В Краснооктябрьском районе Волгограда "пьяный" трактор изуродовал новенький кроссоверСмотреть фотографииCмотреть видео
14:51
Искали одного утопленника, нашли двух: трагедия на рыбалке под Волгоградом унесла жизни двух братьевСмотреть фотографии
14:08
«Убежала в одном халате»: в Волгоградской области насмерть замерзла пациентка психоневрологического интернатаСмотреть фотографии
13:47
В Волгоградской области в пяти муниципалитетах запретили Крещенские купания из-за коронавирусаСмотреть фотографии
11:50
За ночь с улиц Волгограда исчезла 1000 кубов снегаСмотреть фотографии
11:38
С этим жить и умирать?: ситуация с коронавирусом в Волгоградской области не внушает оптимизмаСмотреть фотографии
11:27
Под Волгоградом ищут пропавшего рыбакаСмотреть фотографии
11:20
Волгоградский участковый и спасатель вызволили из снежного плена москвича (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:07
В Волгограде ребенок получил ожог в сгоревшей дачеСмотреть фотографии
09:49
В поселке Волгограда разливается река «имени Концессий»Смотреть фотографииCмотреть видео
21:54
Романтика растопила лёд на катке в центре Волгограда (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
21:13
В двух городах Волгоградской области отказались от Крещенских купанийСмотреть фотографии
20:29
В Волжском дерево рухнуло на машины: пострадала женщинаСмотреть фотографии
18:12
Финансовое поведение россиян в новогодние праздники не изменилосьСмотреть фотографии
16:30
Аудиторы КСП Волгоградской области пришли в расстройство из-за плохого благоустройстваСмотреть фотографии
16:29
"Еще немножечко терпения": в Волгограде пересчитали расчищенные от снега дворыСмотреть фотографии
14:48
Поликлиника и скорая не спасли: больные COVID-19 волгоградцы боролись за жизнь до последнегоСмотреть фотографии
13:54
В Волгограде не хватает доноров антиковидной плазмыСмотреть фотографии
13:50
Игрока волгоградского «Ротора» не взяли в Турцию из-за подозрения на коронавирусСмотреть фотографии
11:46
Без надежды: в Волгоградской области коронавирус не перестает убиватьСмотреть фотографии
10:37
В Волгограде таксист под кайфом возил с собой пакеты с наркотикамиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:28
В Волгоградской области по-тихому открыли скандальный ФАПСмотреть фотографии
09:59
Снегопад обрек волгоградских дорожников на бессонную ночьСмотреть фотографии
09:40
«Не предложили воду»: пассажиры рейса «Новосибирск-Ростов-на-Дону» стали заложниками непогоды в волгоградском аэропортуСмотреть фотографии
20:59
Великолепная четверня: в волгоградском перинатальном центре приняли уникальные роды (ВИДЕО)Смотреть фотографии
17:33
В Волгограде мужчина попал под товарный поездСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 