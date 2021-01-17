



Ситуация на рынке труда Волгоградской области остается напряженной. Такие выводы, сообщает ИА «Высота 102», содержатся в аналитической записке, опубликованной на сайте администрации Волгоградской области. Связано это с социально-экономическими последствиями коронавирусной инфекции. Так, за 10 месяцев численность занятых по сравнению с этим же периодом прошлого года снизилась на 26,5 тысяч человек. Количество безработных составило 96,1 тыс. человек и увеличилась почти на 30 тысяч человек. Уровень безработицы составил 7,7 процентного пункта, что по сравнению с 2019 годом больше на 2,4 пункта.

Самое серьезное снижение численности персонала наблюдалось в сфере деятельности гостиниц и общественного питания, предоставления прочих услуг, в финансовой, страховой сферах, в торговле, в деятельности по операциям с недвижимым имуществом. «Устояла» сфера административной деятельности, госуправления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения, добычи полезных ископаемых и обеспечения электрической энергии, где даже наблюдался небольшой рост численности сотрудников.

Хотя после отмены ограничительных мероприятий на рынке труда в Волгоградской области ситуация на рынке труда изменилась в лучшую сторону за счет создания временных рабочих мест и активизации работодателей, с начала 2020 года количество безработных по данным на 1 декабря увеличился почти в 4 раза – с 9,2 тыс. до 32 тысяч человек.

Самой многочисленной группой безработных в регионе стали граждане, имеющие общее образование. На втором месте идут жители в возрасте от 30 до 49 лет. На третьем – те, кто потерял работу после 1 марта 2020 года. Самая небольшая группа безработных – это жители региона, впервые ищущие работу и не имеющие квалификации.

Всего с начала прошлого года по декабрь 659 работодателей высвободили в связи с ликвидацией организаций или сокращением численности 8,1 тыс. работников. Правда, 253 работодателя вновь приняли на работу почти 4 тысячи человек. По состоянию на конец декабря 2020 года еще 187 предприятий заявили о намерении уволить 1,5 тыс. человек. В отпусках без сохранения зарплаты, в простое или на неполной занятости в регионе находились еще 4,5 тысяч человек, на временной удаленной работе – 16,8 тысяч человек.

В администрации Волгоградской области оценили и нынешние риски, которые могут привести к росту безработицы. Это – прекращение временных мер поддержки занятости, а также объективно происходящие изменения структуры экономики, рост численности высвобождаемых работников, увольнение работников, находящихся в режимах неполной занятости, и высокая неопределенность продолжительности пандемии и ограничительных мер.

Как стало известно ИА «Высота 102», в настоящее время в администрации региона готовятся утвердить комплекс мер по восстановлению численности занятого населения на территории региона.



