Волгоградский участковый и спасатель вызволили из снежного плена москвича (ВИДЕО)

Происшествия 17.01.2021 11:20
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17.01.2021 11:20
Житель Москвы едва не замерз, застряв в снежных сугробах в Иловлинском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне по системе 112 поступило сообщение о том, что между селами Большая Ивановка и Лозное на грунтовой дороге на границе Дубовского и Иловлинского районов застрял автомобиль "Ниссан". Выяснилось, что житель московского региона двигался по навигатору, который предложил ему кратчайший маршрут через малонаселенную и труднопроходимую в зимний период местность.
Однако на одном из отрезков грунтовой дороги из-за прошедшего обильного снегопада автомобиль застрял. Самостоятельно выбраться из снежной ловушки москвичу не удалось. Мужчина смог дозвониться до экстренных служб и сообщить свои координаты, после чего связь с ним пропала.
На помощь автомобилисту на автомобилях повышенной проходимости были направлены сотрудники полиции Отдела МВД России по Иловлинскому району и пожарно-спасательной части МЧС - участковый Иловлинского отдела МВД и начальник 38-ой ПСЧ 10 отряда ФПС ГУ МЧС Александр Яновский.
Обнаружив застрявший внедорожник "Ниссан", члены поисковой группы помогли жителю столицы с помощью троса вытащить машину из снега и сопроводили его до федеральной автодороги, чтобы тот мог продолжить свой путь.
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