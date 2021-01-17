Волгоградский участковый и спасатель вызволили из снежного плена москвича (ВИДЕО)











Житель Москвы едва не замерз, застряв в снежных сугробах в Иловлинском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне по системе 112 поступило сообщение о том, что между селами Большая Ивановка и Лозное на грунтовой дороге на границе Дубовского и Иловлинского районов застрял автомобиль "Ниссан". Выяснилось, что житель московского региона двигался по навигатору, который предложил ему кратчайший маршрут через малонаселенную и труднопроходимую в зимний период местность.





Однако на одном из отрезков грунтовой дороги из-за прошедшего обильного снегопада автомобиль застрял. Самостоятельно выбраться из снежной ловушки москвичу не удалось. Мужчина смог дозвониться до экстренных служб и сообщить свои координаты, после чего связь с ним пропала.

На помощь автомобилисту на автомобилях повышенной проходимости были направлены сотрудники полиции Отдела МВД России по Иловлинскому району и пожарно-спасательной части МЧС - участковый Иловлинского отдела МВД и начальник 38-ой ПСЧ 10 отряда ФПС ГУ МЧС Александр Яновский.

Обнаружив застрявший внедорожник "Ниссан", члены поисковой группы помогли жителю столицы с помощью троса вытащить машину из снега и сопроводили его до федеральной автодороги, чтобы тот мог продолжить свой путь.



