Происшествия 15.01.2021 16:24
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15.01.2021 16:24
43-летний житель Иловлинского района может получить срок за незаконную охоту. Как сообщили ИА 2Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, мужчина имел лицензию только на отстрел зайцев, но накануне застрелил косулю на территории охотничьего угодья Иловлинского района. После чего он обратился за помощью к своему родственнику, имеющему в пользовании автомашину «ВАЗ-2121», для транспортировки трофея. Автомашина была задержана нарядом ДПС. В ходе осмотра в багажнике транспортного средства было обнаружено и изъято охотничье ружье МР-155 и разделанная туша косули.
Сумма ущерба животному миру составила около 50 тысяч рублей. В настоящее время дознавателями решается вопрос о возбуждении в отношении подозреваемого уголовного дела. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет.
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