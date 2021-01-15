



43-летний житель Иловлинского района может получить срок за незаконную охоту. Как сообщили ИА 2Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, мужчина имел лицензию только на отстрел зайцев, но накануне застрелил косулю на территории охотничьего угодья Иловлинского района. После чего он обратился за помощью к своему родственнику, имеющему в пользовании автомашину «ВАЗ-2121», для транспортировки трофея. Автомашина была задержана нарядом ДПС. В ходе осмотра в багажнике транспортного средства было обнаружено и изъято охотничье ружье МР-155 и разделанная туша косули.

Сумма ущерба животному миру составила около 50 тысяч рублей. В настоящее время дознавателями решается вопрос о возбуждении в отношении подозреваемого уголовного дела. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет.



