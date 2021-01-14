В Волгограде на Крещение откроют купели без пунктов обогрева





Шесть официальных мест для крещенских купаний откроют вечером 18 января в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, возле купелей оборудуют посты спасательных и медицинских служб, организовано дежурство дружинников и полицейских.

В этом году из-за пандемии рядом с иорданями не будут устанавливать палатки, чтобы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями избежать массового скопления людей в замкнутом пространстве.

В ряде регионов России главные санитарные врачи выступили с рекомендациями воздержаться от традиционного омовения 19 января. Информагентство направило редакционный запрос в управление Роспотребнадзора по Волгоградской области с просьбой разъяснить позицию ведомства по этому вопросу.

Сотрудники муниципальной службы спасения уже начали обследовать водоемы и прибрежную территорию Волги в местах проведения купаний. В порядок приводятся и обустраиваются спуски и подходы. Дежурные экипажи всех служб пройдут дополнительные инструктажи по водолазному делу и оказанию первой медицинской помощи.



