В Волгограде на Крещение откроют купели без пунктов обогрева

Общество 14.01.2021 16:09
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14.01.2021 16:09
Шесть официальных мест для крещенских купаний откроют вечером 18 января в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, возле купелей оборудуют посты спасательных и медицинских служб, организовано дежурство дружинников и полицейских.
В этом году из-за пандемии рядом с иорданями не будут устанавливать палатки, чтобы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями избежать массового скопления людей в замкнутом пространстве.
В ряде регионов России главные санитарные врачи выступили с рекомендациями воздержаться от традиционного омовения 19 января. Информагентство направило редакционный запрос в управление Роспотребнадзора по Волгоградской области с просьбой разъяснить позицию ведомства по этому вопросу.
Сотрудники муниципальной службы спасения уже начали обследовать водоемы и прибрежную территорию Волги в местах проведения купаний. В порядок приводятся и обустраиваются спуски и подходы. Дежурные экипажи всех служб пройдут дополнительные инструктажи по водолазному делу и оказанию первой медицинской помощи.
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