Сидеть до конца жизни: в Волгограде вынесли суровый приговор убийце полицейского (ВИДЕО)











48-летний рецидивист Андрей Петренко за убийство полицейского на посту Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка МВД России в Волгограде приговорен к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Как сообщает ИА "Высота 102", такой приговор сегодня огласили в Волгоградском областном суде.

Ранее прокуратура Волгоградской области сообщала, что такое наказание для Петренко на прениях сторон просило гособвинение с учетом его личности и обстоятельств совершенного преступления. Суд также взыскал с фигуранта дела в пользу родственников погибшего полицейского 1,5 миллиона рублей компенсации. Петренко на суде вел себя спокойно, не проявлял никаких эмоций. Ранее он был судим, в том числе за совершение тяжких и особо тяжких насильственных преступлений. В местах лишения свободы он отбыл более 12 лет.

Сегодня Петренко признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия), ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности).

По версии следствия и государственного обвинения, преступление произошло в Волгограде в марте 2020 года. В Дзержинском районе матерый рецидивист Петренко, находившийся под воздействием наркотиков, убил полицейского Владимира Тафинцева на посту Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка МВД России.

Во время несения службы на охраняемом объекте к старшему сержанту полиции подбежала женщина с просьбой о помощи. Она сообщила, что ее преследует мужчина и требует отдать ювелирные украшения. Полицейский задержал злоумышленника и доставил его на КПП, где преступник неожиданно достал нож и нанес им смертельный удар сотруднику полиции.





От полученного ранения 35-летний полицейский скончался на месте происшествия. За добросовестное исполнение служебных обязанностей он неоднократно поощрялся. Коллеги вспоминают о нем, как об отзывчивом товарище, который всегда первым приходил на помощь. За отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении служебного долга, Министром МВД России было внесено представление Президенту Российской Федерации о награждении старшего сержанта полиции Владимира Тафинцева государственной наградой (посмертно). У погибшего полицейского осталась жена и двое дочерей, одна из которых родилась спустя полгода после гибели отца.



