



В новогодние праздники клиенты Сбербанка активно совершали операции на фондовом рынке: общий объём торгов вырос на 115% по сравнению с показателями за тот же период 2020 года и составил 216 млрд рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, в частности, объём торгов на брокерских счетах вырос на 116% по сравнению с прошлогодней праздничной неделей, объём торгов на ИИС — на 98%.

Самыми популярными инструментами среди инвесторов — клиентов Сбербанка в начале января оказались акции и депозитарные расписки — объём операций с этими инструментами в совокупности вырос на 141% в годовом выражении. Популярностью у инвесторов также пользовались облигации — объём операций с ними вырос на 75% по сравнению с праздничной неделей в 2020 году.

Российские инвесторы могли совершать сделки во время новогодних праздников в 2021 году: 4, 5, 6, 8 января — на фондовом и срочном рынках, 4, 5, 6, 7, 8 января — на внебиржевом рынке. В 2020 году операции на рынках были доступны 3, 6 и 8 января.

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