Экономика

Объём торгов на брокерских счетах Сбербанка составил 216 млрд рублей в новогодние праздники

Экономика 13.01.2021 11:04 Новости компаний
0
13.01.2021 11:04 Новости компаний


В новогодние праздники клиенты Сбербанка активно совершали операции на фондовом рынке: общий объём торгов вырос на 115% по сравнению с показателями за тот же период 2020 года и составил 216 млрд рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, в частности, объём торгов на брокерских счетах вырос на 116% по сравнению с прошлогодней праздничной неделей, объём торгов на ИИС — на 98%.
Самыми популярными инструментами среди инвесторов — клиентов Сбербанка в начале января оказались акции и депозитарные расписки — объём операций с этими инструментами в совокупности вырос на 141% в годовом выражении. Популярностью у инвесторов также пользовались облигации — объём операций с ними вырос на 75% по сравнению с праздничной неделей в 2020 году.
Российские инвесторы могли совершать сделки во время новогодних праздников в 2021 году: 4, 5, 6, 8 января — на фондовом и срочном рынках, 4, 5, 6, 7, 8 января — на внебиржевом рынке. В 2020 году операции на рынках были доступны 3, 6 и 8 января.
Фото ru.freepik.com

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача"- сдача в этом году!

Подвесные потолки Армстронг. Плита - 85 руб./шт.. 95 50 05; 95 50 06

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750
Экономика
13.01.2021 11:56
Экономика 13.01.2021 11:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.01.2021 18:59
Экономика 12.01.2021 18:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.01.2021 16:31
Экономика 12.01.2021 16:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.01.2021 15:53
Экономика 12.01.2021 15:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.01.2021 14:45
Экономика 12.01.2021 14:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.01.2021 15:04
Экономика 11.01.2021 15:04
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.01.2021 11:34
Экономика 11.01.2021 11:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.01.2021 10:33
Экономика 07.01.2021 10:33
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.01.2021 08:40
Экономика 05.01.2021 08:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.01.2021 09:46
Экономика 03.01.2021 09:46
Комментарии

0
Далее
Экономика
31.12.2020 13:26
Экономика 31.12.2020 13:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
31.12.2020 12:09
Экономика 31.12.2020 12:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.12.2020 21:36
Экономика 30.12.2020 21:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.12.2020 16:54
Экономика 30.12.2020 16:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.12.2020 16:40
Экономика 30.12.2020 16:40
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:52
Цены на еду в Волгоградской области растут как по маслуСмотреть фотографии
14:33
Главная защитница бизнеса Волгоградской области остается в должностиСмотреть фотографии
13:07
Волгоградский губернатор высказался о ценах на продуктыСмотреть фотографии
13:00
В Волгограде из-за снегопада образовались пробки из фурСмотреть фотографииCмотреть видео
12:58
СОГАЗ-Мед участвует в Федеральном проекте «Старшее поколение» для реализации интересов пожилых гражданСмотреть фотографии
12:35
"В салоне были пассажиры": в Волжском дотла сгорел трамвай из Москвы (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:26
«ЕвроХим-ВолгаКалий» продолжает радовать детей новогодними подаркамиСмотреть фотографии
12:19
Губернатор пообещал новые кадровые изменения в администрации Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:56
ВТБ финансирует строительство завода RuspoleBrands в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:43
Заката не видно: коронавирус не отпускает Волгоградскую областьСмотреть фотографии
11:25
«Девяностые», «Дэвид Боуи. Человек со звезды» и другие эксклюзивные премьеры января в WinkСмотреть фотографии
11:24
В Волгоградской области нарколог неудачно «отрезвил» чужого сынка за рулемСмотреть фотографии
11:00
В Волгоградской области задержали трусливого водителя после наезда на пенсионеркуСмотреть фотографии
10:54
Погода бушует: на дорогах Волгограда и области стало небезопасноСмотреть фотографии
10:36
Под Волгоградом водитель "Лады" разбил чужой Porsche CayenneСмотреть фотографии
10:18
«Когда хочу, тогда и приеду»: в Волгограде УК подала в суд на жильца престижного дома из-за немытых соседейСмотреть фотографии
09:05
В Волгограде у обитателей аварийного поселка появился шанс на новую жизньСмотреть фотографии
08:18
Снегопад в Волгограде вывел на улицы «боевую» техникуСмотреть фотографии
19:33
До десяти лет: смерть второго пенсионера «утяжелила» дело о коммунальной аварии в ВолжскомСмотреть фотографии
18:01
Яма на яме: мост через Волго-Донской канал в Волгограде трещит по швам (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
17:00
«Яндекс», видеосервис Wink и «Матч ТВ» покажут сезон НХЛ 2020/21Смотреть фотографии
17:00
Прокурор Волгоградской области наградил лучших сотрудниковСмотреть фотографии
16:25
В Волгограде сообщают о задержаниях глав Росимущества и УФССП по регионуСмотреть фотографии
15:53
Банк «Открытие» предложил сервис электронной регистрации недвижимости для предпринимателейСмотреть фотографии
15:53
«Идет же массовая вакцинация»: в федеральных клиниках не будут требовать тесты на коронавирус от волгоградцев перед плановым лечениемСмотреть фотографии
15:25
Узнать за 60 секунд: Сбер разработал алгоритм, определяющий по голосу, кашлю и дыханию вероятность заболевания COVID-19Смотреть фотографии
15:25
Переболевших коронавирусом волгоградцев пообещали поднять на ноги по спецметодикамСмотреть фотографии
14:45
Банк «Открытие» создал дочернюю компанию для реализации сделок мезонинного финансированияСмотреть фотографии
14:24
То пусто, то густо: чиновники оправдались за посленовогодние очереди в волгоградских поликлиникахСмотреть фотографииCмотреть видео
13:51
В больнице Волгограда умер второй пострадавший от порыва трубы с кипяткомСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 