Самолет из Баку с больным пассажиром приземлился в Волгограде

В аэропорту «Сталинград» (Волгоград) сегодня рано утром, 12 июня, совершил незапланированную посадку Airbus A320, который следовал из Баку в Москву, передает V102.RU со ссылкой на Telegram-канал Aviaincident.

Такое решение было принято из-за больного пассажира на борту.

- В 04.48 посадка произведена благополучно. Больной пассажир госпитализирован, - сообщают авторы канала.

После этого самолет далее влетел в пункт назначения. Рейс авиакомпании «Аэрофлот» совершил посадку в Шереметьево в 07:49. Задержка составила 2 часа 49 минут.