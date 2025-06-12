Памятник участникам СВО в День России открыли в Волгоградской области

Сегодня, 12 июня, в Парке Победы в Жирновске Волгоградской области торжественно открыли памятник участникам специальной военной операции, передает V102.RU. Как сообщил глава Жирновского района Петр Мармура, это значимое событие для всего района.

- Наш район стал частью важного и волнующего события — мы открыли памятник героям, участникам Специальной военной операции. Это не просто монумент, а символ мужества, стойкости и безграничной любви к Родине, - написал районный глава в Telegram-канале.





Мармура поблагодарил всех, кто пришел сегодня на памятную церемонию и почтил подвиг героев.





- Этот памятник - доказательство нашего единства, неравнодушия и готовности встать плечом к плечу в трудную минуту, ведь он создан не государством, он создан вами, вашими силами, вашим желанием, и я благодарю каждого, кто не остался в стороне и участвовал, - отметил Петр Мармура.





Он выразил надежду, что монумент станет местом памяти и гордости для будущих поколений.

Фото: Петр Мармура / t.me