Будущие металлурги подтвердили свои навыки на демонстрационном экзамене





В Волгоградском колледже управления и новых технологий имени Юрия Гагарина прошел демонстрационный экзамен для студентов, завершивших обучение по специальности «Металлургия цветных металлов». Эта специальность возникла при тесном сотрудничестве колледжа с Волгоградским алюминиевым заводом. Формат демоэкзамена позволяет оценить не только теоретическую подготовку, но и практические навыки будущих специалистов.





Экзамен проходил на базе специально оборудованной площадки, где условия максимально приближены к производственным. Студенты в течение нескольких часов выполняли задания, требующие точности, знаний и внимательности: определяли угол естественного откоса глинозема, проводили расчеты в соответствии с нормативной документацией, оформляли протокол испытаний. Также выпускники разрабатывали карту процесса в производстве продукта цветной металлургии, строго соблюдая технологическую последовательность.

Уровень подготовки студентов оценивала независимая экспертная комиссия, в состав которой вошли представители ВгАЗа.

Специалист группы производственного обучения Дмитрий Горбунов возглавил команду экспертов и поделился впечатлениями от экзамена:

— Мы следим за подготовкой студентов уже не первый год и можем сказать, что демонстрационный экзамен – это хороший способ оценить, насколько человек действительно готов к работе. Здесь важны не просто знания, а умение применять их на практике. Уровень ребят – достойный, видно, что выпускники колледжа получили хорошие профессиональные навыки.

По итогам экзамена все участники стали обладателями цифровых паспортов компетенций, которые подтверждают освоенные будущими металлургами квалификационные умения.



