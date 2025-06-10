Экономика

Будущие металлурги подтвердили свои навыки на демонстрационном экзамене

Экономика 10.06.2025 11:34
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10.06.2025 11:34


В Волгоградском колледже управления и новых технологий имени Юрия Гагарина прошел демонстрационный экзамен для студентов, завершивших обучение по специальности «Металлургия цветных металлов». Эта специальность возникла при тесном сотрудничестве  колледжа с Волгоградским алюминиевым заводом. Формат демоэкзамена позволяет оценить не только теоретическую подготовку, но и практические навыки будущих специалистов.

Экзамен проходил на базе специально оборудованной площадки, где условия максимально приближены к производственным. Студенты в течение нескольких часов выполняли задания, требующие точности, знаний и внимательности: определяли угол естественного откоса глинозема, проводили расчеты в соответствии с нормативной документацией, оформляли протокол испытаний. Также выпускники разрабатывали карту процесса в производстве продукта цветной металлургии, строго соблюдая технологическую последовательность.
Уровень подготовки студентов оценивала независимая экспертная комиссия, в состав которой вошли представители ВгАЗа. 
Специалист группы производственного обучения Дмитрий Горбунов возглавил команду экспертов и поделился впечатлениями от экзамена:
— Мы следим за подготовкой студентов уже не первый год и можем сказать, что демонстрационный экзамен – это хороший способ оценить, насколько человек действительно готов к работе. Здесь важны не просто знания, а умение применять их на практике. Уровень ребят – достойный, видно, что выпускники колледжа получили хорошие профессиональные навыки.
По итогам экзамена все участники стали обладателями цифровых паспортов компетенций, которые подтверждают освоенные будущими металлургами квалификационные умения. 

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